Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 43

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Новые звездные иноагенты и попытки взломать телеграм журналистов.

17:00 Россия закрыла въезд некоторым членам британского правительства на свою территорию, следует из заявления МИД. Среди них – премьер-министр Борис Джонсон, министр юстиции Доминик Рааб, министр обороны Бен Уоллес, министр внутренних дел Прити Пател. Кроме того, в списке генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, депутат парламента и бывшая премьер-министр Тереза Мэй и другие.

В ближайшее время планируется расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев.

15:17 Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции.

14:20 До 90% всех пекарен в России работает на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен ЕС на прошлой неделе. Запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у крупных производителей хватит на несколько месяцев, в дальнейшем возможны перебои в работе производственных линий, пишет «Коммерсантъ».

13:45 Несколько журналистов Тайги.инфо снова подвергаются спам-атакам через массовые звонки и смс-сообщения, в том числе от «Госуслуг», различных магазинов и банков, включая Сбер и Газпромбанк. В техподдержке МТС одному из них сказали, что это обычно может продолжаться 20-30 минут.

Иркутск, фото t.me/irk_insider

13:25 Сотрудникам МЧС будут выдавать оружие для защиты их жизни и здоровья, сообщает ТАСС.



13:05 Авиакомпания «Победа» убирает из расписания летние рейсы в Анапу из ряда городов, в том числе из Красноярска и Новосибирска.

12:35 Мошенники стали активно создавать в интернете фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево купить дефицитный товар, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Фальшивые магазины, которые создают мошенники. В них якобы можно дешево купить дефицитный товар. В поисках нужного предмета люди попадают на эти сайты, где "оформляют заказ" и теряют деньги», - ответил Кузнецов РИА Новости на вопрос о популярных сейчас схемах обмана в интернете.

12:10 За первый квартал 2022 года в гражданство РФ принято около 141,5 тыс. иностранных граждан, что на 12% меньше показателя прошлого года, пишет ТАСС. В МВД это объяснили «сезонным фактором». Чаще других за ним обращались граждане Украины (39,6%) и Таджикистана (23,9%).

10:20 На площади Карла Маркса в Новосибирске проходит предпасхальная ярмарка.

«Горожане смогут приобрести куриное яйцо, мясную и молочную продукцию, рыбу, колбасные деликатесы, кондитерские изделия, куличи и другие товары для Пасхи по ценам ниже средних, сложившихся по городу», - обещают в мэрии.

Новосибирцы поделились с нами фотографиями с ярмарки. Купить там можно не только еду, хотя яйца, конечно, берут по нескольку десятков.

09:51 Белоруссия ввела запрет на перемещение европейских автомобилей через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает «Белта».

«Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки», — пишет госагентство.

Главное на утро 16 апреля

• Минюст РФ внес в реестр «СМИ — иностранных агентов» журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман, главного редактора The Insider* Романа Доброхотова и карикатуриста Сергей Ёлкина

Также в списке «СМИ-иноагентов» оказались журналисты Карен Шаинян, Кирилл Кругликов, Алексей Семенов, сотрудница Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева и учредитель АНО «Лилит» Регина Дзугкоева.

• Независимые журналисты в России подверглись спам-атакам и попыткам взлома аккаунтов в телеграме. Троим корреспондентам Тайги.инфо пришли массовые смс-сообщения с кодами подтверждения двухфакторной аутентификации, в том числе от «Госуслуг», различных магазинов и банков, включая Сбер и Газпромбанк. Также поступали многочисленные звонки.

Об этом же сообщили журналисты Медиазоны*, The Village, «Псковской губернии», «Бумаги», главред Republic* Дмитрий Колезев, экс-сотрудники канала Дождя* Тихон Дзядко, Соня Гройсман*, Ксения Миронова и другие.

• Глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора Р Ф Игоря Краснова проверить работу госкомпании в 2010—2020 годах, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, сообщило РБК со ссылкой на письмо Куликова.

«В письме Куликова указывается, что за 2010−2020 года объем внешних заимствований „Роснано“ превысил 290 млрд рублей, — пишет издание. — К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд, а расходы на его обслуживание в 2010—2021 годах — 126 млрд. При этом в качестве обеспечения этих заимствований использовались госгарантии на 108 млрд, напоминает топ-менеджер. В 2016 году размер обязательств „Роснано“ превысил стоимость активов компании, в результате чего стала очевидной „имущественная недостаточность“ компании и „проявились признаки несостоятельности (банкротства)“, говорится в письме».

• Приложение Альфа-банка удалено из Google Play. «Но с нашим [уже установленным] приложением на Android вообще нет проблем — работает как обычно», — утверждают в организации.

Ранее приложения банка пропало из App Store после введения блокирующий санкции в отношении Альфа-банка со стороны США.



• С 24 февраля в Украине, по данным ООН, погибли 1982 мирных жителя, ранены 2651: «511 мужчин, 323 женщины, 34 девочки и 56 мальчиков, а также 72 ребенка и 986 взрослых, чей пол пока неизвестен».

Эти данные включают территории ДНР и ЛНР, где известно о 79 погибших.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.