Группа «ВИС» отрицает участие в новой мусорной концессии в Новосибирской области

Группа «ВИС» отрицает планы на повторное участие в концессионном соглашении на строительство мусоросортировочных заводов и полигонов в Новосибирской области. Ранее облправительство расторгло прежний договор с «Экологией-Новосибирск», подконтрольной «ВИС», но депутаты узнали, что стороны вели кулуарные переговоры о создании нового совместного проекта.

«Сегодня на сессии заксобрания Новосибирской области депутат Вадим Агеенко фактически обвинил областное правительство в сговоре с группой „ВИС“ по формированию условий нового проекта в сфере обращения с ТКО. Депутат ссылался на некий протокол совещания от 25 марта, — напомнили в „ВИС“. — Сообщаем: „сенсация“ от Агеенко основана на давно устаревшем материале. Переговоры о возможных путях выхода из тупика в „мусорной концессии“ велись давно, но утратили актуальность после принятых и озвученных губернатором Андреем Травниковым решений».

Копия «некоего» протокола того совещания имеется в распоряжении Тайги.инфо. Документ был подписан заместителем Травникова Сергеем Сёмкой. Из него следует, что представители облправительства договорились с «ВИС» создать компанию, в которой у «ВИС» было бы 80% доли, а у региональных властей и федерального «Российского экологического оператора» — по 10%.

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«Созданному юридическому лицу выступить с частной концессионной инициативой в отношении создания инвестиционных объектов (сортировочные комплексы и полигоны) в Татарском, Тогучинском, Куйбышевском, Каргатском и Новосибирском (Верх-Тулинский и Раздольненский сельсоветы) районах Новосибирской области в срок до 1 июня 2022 года», — говорилось в протоколе.

Более того, именно на том совещании, как следует из документа, группе «ВИС» было поручено «предоставить информацию о расторжении» прежней концессии до 30 марта. «Оказывается, вот она истинная причина молниеносного и невнятного расторжения одной мертвой концессии 18 мая этого года — ради пяти других реальных мусорных концессий», — заявил депутат Вадим Агеенко на сессии заксобрания 26 мая.

«Официально сообщаем взволнованным новосибирским депутатам: никакой работы по формированию параметров нового проекта в сфере сортировки отходов Группа „ВИС“ не ведёт, — утверждают в компании. — А инициатору «сенсации» советуем проверять попадающую в его руки информацию на предмет актуальности».

В совещании 25 марта участвовали вице-губернатор Сёмка, замминистра ЖКХ региона Елена Макавчик, министр экономического развития Лев Решетников, глава имущественного департамента области Роман Шилохвостов, гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, а также совладелец этой компании Юрий Туктаров. Ему принадлежит 4%, у «ВИС» через ООО «КПФ» — 75%.

Ранее депутаты заксобрания просили Травникова расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» и как с региональным оператором. Требования появились после мусорного коллапса весной 2022 года на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н», связанной с группой «ВИС», пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Но губернатор заявил, что «Экология-Новосибирск» сохранит статус регоператора.