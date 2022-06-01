Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 89

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

12:21 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко думает, что бюджет РФ не пострадает из-за эмбарго на российскую нефть со стороны Европейского союза. «Россия и российский бюджет, поверьте, ничего не потеряют, — сказала она „Интерфаксу“. — После пандемии началось существенное восстановление экономики большинства стран. Мы можем спокойно эту нефть переориентировать на другие рынки».

Страны ЕС ранее согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ морем.



12:09 Читатель прислал зеленую ленточку из Томска.





11:55 Минцифры РФ направит губернаторам рекомендации по установке отечественного мессенджера, разработанного компанией VK, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на комментарий аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Мессенджер — часть разработанного VK автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС). Сервис будет работать в браузере, объединяя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал.

Минцифры объявляло тендер на создание АРМ для госслужащих в октябре 2021 года. Контракт был подписан со структурой VK (тогда ООО «Мэйл.ру цифровые технологии») за 450,5 млн рублей. В VK утверждали, что система будет создана на базе корпоративного мессенджера VK Teams.

11:20 Следственный комитет РФ предложил разработать новый порядок регистрации в социальных сетях, заявила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.

«На сегодня у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях, — цитирует Леоненко РИА Новости. — На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента».

В Совфеде ранее предложили регистрировать пользователей социальных сетей и электронной почты по номеру телефона. А еще в 2021 году «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа Роскомнадзора о работе единой информационной системы (ЕИС) сообщил, что ведомство намерено запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. В РКН сведения не подтвердили, указав, что ЕИС является добровольной для использования.

10:30 Федеральные власти решили, что Новосибирскую область должна «взять шефство» над одним из районов ЛНР, признанной Кремлем. Деньги будут выделять, в том числе из регионального бюджета. В 2022 году он принят с дефицитом 15,9 млрд рублей.

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Главное на утро 1 июня



• Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play браузер Tor. Иск был подан в Саратовский районный суд Саратовской области, который признал «содержащуюся в Tor информацию запрещенной к распространению на территории РФ».



В РКН утверждают, что Tor «позволяет получить доступ к запрещенному контенту и способствует совершению уголовных преступлений». Каких именно, не уточняется.

• Некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти, узнала The Wall Street Journal. По сведениям издания, предложение возникло на фоне введения антироссийских санкций и согласования Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти. Эти меры «начинают подрывать способность» РФ добывать больше нефти, отметили собеседники газеты.

По приведенным прогнозам, добыча нефти в России уже к концу года может упасть на 8%.



• Канада ввела санкции против председательницы совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой. Всего в канадский список добавили 22 человека, в том числе дочерей бизнесмена Михаила Фридмана. Ранее санкции против Алины Кабаевой ввела Великобритания.

«Национальная медиа группа» принадлежит банку «Россия» друга президента РФ Владимира Путина Юрия Ковальчука и контролирует Пятый канал, «Рен ТВ», а также владеет 49% акций Первого канала и «СТС». Среди активов известны и газета «Известия», Life.ru, телеграм-канал Mash, онлайн-кинотеатр More.tv и другие структуры.

• Фракция КПРФ в законодательном собрании Приморья исключила из своего состава депутатов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые осудили действия Кремля в Украине.

Ранее они выступили от лица группы с заявлением к президенту Р Ф Владимиру Путину. «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит <…>, то сирот в нашей стране станет еще больше», — говорил Леонид Васюкевич. По его словам, обращение к Путину подписали четыре депутата-коммуниста.

Заседание фракции КПРФ прошло без Васюкевича и Шульги. Им не дали возможности выступить. «Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют», — сказал «Ъ» руководитель фракции Анатолий Долгачев словами из недалекого прошло. Теперь, впрочем, изгнанные из фракции депутаты станут независимыми.



*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.