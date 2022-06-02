«Иркутский инсайдер» удалили из телеграма и твиттера

© Соцсети. Захар Сарапулов

Телеграм-канал «Иркутский инсайдер», освещавший коррупцию в регионе и акции протеста, удалил все публикации. Его основал журналист Захар Сарапулов, в отношении которого в конце 2021 года возбудили уголовное дело из-за связей с командой Алексея Навального.

Из телеграм-канала «Иркутский инсайдер», который за короткое время стал одним из цитируемых СМИ Приангарья, исчезли все публикации. Кто-то удалил и его название, но не изменил при этом ник.

В твиттере аккаунт «Иркутского инсайдера» и вовсе удален.

«Судя по всему, за „Иркутским инсайдером“ пришли, — предположили в телеграм-канале „Иркутск анархистский“. — У ребят утром полностью очистился канал и другие соц.сети. С чем связано и что произошло — не понятно, но это явно не добрая „канарейка“. <…> Если репрессии и давление и происходят, то это не должно проходить незамеченным!»

«Иркутский инсайдер» создал местный активист и журналист Захар Сарапулов, который до этого был координатором иркутского штаба Навального*. Он планировал баллотироваться в Госдуму в 2021 году от «Яблока», но главным препятствием для их выдвижения стало признание штабов экстремистскими с последующим запретом баллотироваться людям, «причастным» к таким организациям. После ликвидации штабов он и занялся своим проектом.

Сарапулова задержали утром 28 декабря 2021 года. У него прошли обыски. Молодой человек был отпущен под запрет определенных действий по ходатайству следствия: ему запретили общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия. С его адвоката взяли подписку о неразглашении деталей дела.

В сентябре 2021 года СК РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК), а также об участии в нем (ч. 2 ст. 282.1 УК). Его фигурантами стали Алексей Навальный и его соратники.



Оппозиционерам вменили деятельность, направленную «на дискредитацию органов государственной власти, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».

* Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» и «Фонд борьбы с коррупцией» «экстремистскими» и запретил их деятельность в России. Организации уже ликвидированы. «Фонд борьбы с коррупцией» также ранее объявлен «иностранным агентом». Мы обязаны указывать всё это по запретительным законам.