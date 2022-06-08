Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 96

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

18:40 В Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской республики». Его подготовил единоросс Евгений Фёдоров, который считает координатором прокремлевского «Национально-освободительного движения» (НОД).

В пояснительной записке утверждается, что законопроект основан на обновленной Конституции РФ, ст. 67.1 которой гласит, что «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории». По версии Фёдорова, «ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава СССР».

18:04 Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал уголовное дело новосибирского священника Иоана Курмоярова, которого обвинили в распространении «фейков» о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). У него, в частности, забрали подрясник.

«Ну вот при чем тут подрясник? Ролик, ставший предметом ареста, о. Иоанн записывал в обычной рубашке, — отметил Кураев. — Какое дело полиции до одежды, которую человек хранит у себя дома. <...> Даже если бы о. Иоанн был лишен сана, он вполне мог и хранить свои облачения и даже ходить в подряснике, ибо это просто его личное дело. Но он даже не лишен ни сана, ни монашества».

Курмоярову вменили его ролик на ютубе под названием «Кто будет в аду, а кто в раю?»

«Надеюсь, суд сможет до Страшного суда провести экспертизу и удостовериться, кто за последние 105 дней попал в ад, а кто в рай», — добавил Кураев.

17:48 Роскомнадзор составил протокол в отношении политолога Екатерины Шульман* за отсутствие плашки «иностранного агента». Речь идет о пяти постах в телеграм-канале и одном видео в YouTube, сообщил правозащитник Павел Чиков.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП.

17:44 Радиостанцию «Ъ FM» взломали, заявили в самом «КоммерсантЪ».

17:38 В прямом эфире радио «Ъ FM» играют песни на украинском языке, включая гимн страны и «Червона калина», а также последние композиции Максима Покровского.

17:27 Спектакль по произведению Дмитрия Глуховского «Текст» закрыли в московском театре Ермоловой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сам Глуховский.

«Вчера еще играли его — а после окончания собрали за кулисами артистов и обьявили им, что спектакль убирают из репертуара. Быстро реагируют на новости, молодцы! Flash forward into the past [вперед в прошлое]», - отметил писатель.

7 июня стало известно, что в отношении Дмитрия Глуховского завели дело по ч. 2 ст. 207.3 УК («фейки» про ВС РФ) из-за поста в соцсетях. «Готов повторить все, что там сказано», — отметил он.

17:05 Студентам Томского государственного университета запретили возвращаться в общежитие после срабатывания пожарной сигнализации, пока они «не выстроятся буквой Z». Об этом пишет «Улица Бархатная».

«В 7 утра в новом общежитии ТГУ «Маяк» сработала как обычно пожарная тревога. Студенты, согласно правилам безопасности, вышли на улицу и ждали бригаду МЧС. Когда пожарные прибыли, на улицу вышла охранница и сказала учащимся, что "пока не выстроитесь буквой Z вас обратно в общежитие не пустят", — сообщил телеграм-канал. — Запрет вернуться она аргументировала тем, что "МЧС за вами смотрит с квадрокоптера". Об этом "Улице Бархатной" рассказали студенты, проживающие в "Маяке"».

Студенты не выполнили абсурдное требование. Охранница продолжала упрашивать: «Ну встаньте, вам же не сложно, так нам сказали». Она не уточнила, кто именно «сказал».

Позже в администрации «Маяка» сказали студентам, что это был «чудовищный розыгрыш с эвакуацией» и принесли извинения.

16:53 Новосибирская авиакомпания S7 замораживает проект своего лоукостера Citrus.



«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — цитирует сообщение компании РБК.



16:45 Дистанционное электронное голосование будут использовать на выборах губернатора Томской области. При этом подсчитывать такие бюллетени будут в Москве.

Все подробности читайте здесь.



15:33 Дочернее предприятие АФК «Система», «Система Телеком Активы», купила 100% производителя минеральной воды ООО «Архыз Оригинал». Сумма сделки составила около 450 млн рублей.

«Большая часть оплачивается за счет конвертации долга в капитал компании»,— сообщила компании.

«Архыз» принадлежат товарный знак «Архыз Vita», а также 100% акций ООО «Торговый дом "Дельта"».

15:20 Новосибирского иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова обвинили по ч. 2 ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ). Об этом сообщила Baza.

Утверждается, что дело завели из-за видео под названием «Кто будет в аду, а кто в раю?» и оно касалось «спецоперации» в Украине. Священника задержали, у него забрали гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

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Курмояров не ответил на сообщения Тайги.инфо.



В июне 2020 года иеромонаха Иоанна Курмоярова запретили в служении на два месяца «в связи с несоответствием званию клирика РПЦ». Он не мог совершать таинства, носить рясу и иерейский крест. Причиной запрета стала публикация священника с критикой главного храма Минобороны в подмосковном парке «Патриот», рассказывала Тайга.инфо.

Позже новосибирский митрополит Никодим снял запрет в служении в отношении иеромонаха Иоанна Курмоярова. Преподавать в духовной семинарии и оставаться в Новосибирске ему не разрешили. В августе 2020 года иеромонаха уволили из семинарии и выселили из общежития, несмотря на то, что временная прописка у него была продлена на два года. По словам Курмоярова, приказ об увольнении из семинарии издали только через 12 дней после окончания договора, что не может считаться законным.

Митрополит Никодим, как утверждал иеромонах, «препятствует» его переходу в другие епархии РПЦ и «оказывает влияние на архиереев», которые приглашают Курмоярова на работу. Один из митрополитов сказал иеромонаху, что не возьмет его в штат из-за «характеристики» Никодима.

В декабре 2021 года Курмояров потребовал от Следственного комитета возбудить уголовное дело на министра обороны РФ Сергея Шойгу оскорбление чувств верующих и экстремизм из-за скандального храма Минобороны.

13:24 Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о новой статье КоАП РФ о «Пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (ст. 6.37). Сейчас в КоАП есть только ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Теперь же заксобрание Севастополя, подконтрольное единороссам, решило взяться за все группы россиян.

За «пропаганду» предлагаются штрафы на граждан от 40 до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 100 до 500 тыс., на компании — 1–5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на 90 суток. Если всё это «совершено» через интернет или СМИ, штрафы для жителей составят до 500 тыс., для должностных лиц — до 1 млн, для компании — до 10 млн. Для инострацев или лиц без гражданства предполагается арест на 15 суток.

В пояснительной записке авторы ссылаются на положения о «традиционных семейных ценностях», внесенные в Конституцию РФ. Некоторые пояснения выглядят противоречиво: «Одним из принципов демократического государства является необходимость разумной защиты прав меньшинств. При этом угрозы, возникающие при навязывании чужих стандартов, взламывающих общепринятый образ жизни в сфере семьи и брака, заставляют задуматься о необходимости защиты культуры большинства, в том числе путем введения дополнительного нормативного правового регулирования».

«Распространение лицом своих убеждений и предпочтений, касающихся сексуальной ориентации и конкретных форм сексуальных отношений, не должно ущемлять достоинство других лиц и ставить под сомнение общественную нравственность в ее понимании, сложившемся в российском обществе, поскольку иное противоречило бы основам правопорядка, — сказано в записке. — <…> Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа РФ, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства».

Утверждается, что законопроект не предполагает «вмешательства в сферу индивидуальной автономии, включая сексуальное самоопределение личности, не имеет целью запрещение или официальное порицание нетрадиционных сексуальных отношений», а также не препятствует публичному обсуждению вопросов правового статуса сексуальных меньшинств, но только если оно идет «беспристрастно».

Напомним, что прежний закон о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних придумало заксобрание Новосибирской области в 2013 году, которое и внесло его в Госдуму. Европейский суд по правам человека признал его дискриминационным.

13:20 Иркутский кинотеатр New Cinema направил в Голливуд претензию на 2,9 млн рублей из-за приостановки показа «Бэт­мена». В такую сумму прокатчик оценил упущенную выгоду.

«Между нашей компанией и Universal Pictures заключен договор на демонстрацию фильма „Бэтмен“. Фильм до сих пор лежит у нас на серверах, но нет ключа, чтобы его демонстрировать. Его просто не прислали. Это прямое нарушение действующего договора»,— рассказал «Коммерсантъ -Сибирь» управляющий кинотеатром New Cinema (ООО «Синема-Медиа») Егор Иваненко.

Обороты иркутских кинотеатров упали на 75–78%. Подобная ситуация, по информации издания, складывается и в других сибирских городах. В Омске заполняемость кинозалов снизилась на 60%. Кинопрокатчики анонсируют сокращение сотрудников и ожидают ухода с рынка до трети игроков.

12:50 Многодетные семьи в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ, которые получали землю под индивидуальное строительство, с 2013 года не могут добиться обещанных властями воды и дорог.

«Мы в 2013 году получили по льготной программе участок и с тех пор с 13 года мы не можем добиться ни воды, ни дороги и живем вообще в лесу», — цитирует бурятский реском КПРФ местную жительницу Любовь Должееву.

«Жили год без света, так как нет воды приходиться ездить на машине и возить каждый день. В канистрах воду», — отметила другая жительница Дарима Ринчинова.

Кроме того, как уточнили в КПРФ, участки многодетным, а также маломобильным гражданам выделялись на земле, где сохранились строения, ранее принадлежавшие совхозу. Новым землевладельцам приходилось самим убирать бетонные конструкции, возить воду, и «жить годами при керосиновой лампе».

По словам депутата Народного Хурала Бурятии Эржены Чимитцыреновой, которая представляет интересы жителей, суд первой инстанции только частично удовлетворил требования пострадавших. «Только касаемо воды, а требования по дорогам были отклонены. Мы с этим категорически не согласны и 20 июня состоится заседание в Верховном суде», — подчеркнула она.

11:27 Сервис, позволяющий следить, как депутаты Госдумы поименно голосовали за тот или иной законопроект, стал недоступен утром 8 июня. Остальные электронные базы парламента работают.

7 июня Госдума, в частности, приняла в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». По нему «иноагентом» смогут признавать без доказательств получения денег из иностранных источников. Достаточно будет «получать поддержку или находиться под иностранным влиянием в иных формах». Под этим авторы понимают «оказание организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах», а также «оказание воздействия в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».



При этом люди или организации должны вести «политическую деятельность», собирать информацию о военной деятельности России или «распространять сообщения и материалы для неограниченного круга лиц».

Законопроект также предполагает создание единого реестра «иностранных агентов» вместо четырех нынешних (НКО, СМИ, физлица и незарегистрированные объединения). В него хотят добавлять и людей, «аффилированных» с уже существующими «иностранными агентами». К ним предполагается относить людей, получавших деньги от уже попавших в реестр «иностранных агентов» или принимавших участие в их деятельности.

Более того, «иноагентам» хотят запретить вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, «производить информационную продукцию для несовершеннолетних» и получать государственную финансовую поддержку — например, гранты, а также инвестировать в стратегические предприятия в России.



Среди авторов законопроекта оказались новосибирский депутат Дмитрий Савельев, представитель Кузбасса Олег Матвейчев (оба — «Единая Россия»), а также депутат от Забайкалья Роза Чемерис ( «Новые люди»).

11:19 Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев признал, что зарплата социальных работников «невысока». Но в своем телеграм-канале пожелал им «здоровья, мира и благополучия».

11:11 Объем размещений облигаций российских компаний нефинансового сектора в 2022 году может сократиться в 2,5 раза, передает РИА Новости со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «АКРА».

Облигационный рынок РФ находится в состоянии стресса, вызванного «высоким уровнем экономической неопределенности», отметили аналитики.

11:05 Принятые на референдуме поправки в Конституцию Казахстана вступили в силу.

В Конституцию Казахстана предлагалось 56 поправок, изменения касаются трети статей. Среди наиболее значимых в СМИ называют запрет на членство в какой-либо партии для президента страны, запрет на занятие государственных постов и публичных должностей для ближайших родственников президента, а также проведение выборов на национальном и региональном уровне по смешанной системе. 70% парламента будет избираться по пропорциональной системе, 30% - по мажоритарной.



Кроме того, вводится возможность для беспартийных граждан баллотироваться в парламент на национальном и региональном уровне, а также воссоздается Конституционный суд Казахстана.



Важнейшие поправки исключат из Конституции части, в которых предыдущий президент Нурсултан Назарбаев назван «основателем независимого Казахстана» и имеет возможность баллотироваться сколько угодно.

10:12 Mercedes-Benz не отгружает свои автомобили со склада в РФ дилерам из-за опасения вторичных санкций, узнал «Ъ». Всего же по итогам мая в стране было продано лишь 1,5 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 89% меньше, чем годом ранее, и на 45% меньше, чем в апреле.

В массовом сегменте продажи также продолжают падать. В мае они сократилась на 83,5%, до 24,3 тыс. штук. Причем падение углубляется: в апреле оно составляло месяц к месяцу 78,5%, в марте — 62,9%, пишет издание.

Главное на утро 8 июня



• Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо счел заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об «ублюдках и выродках» угрозой и назвал их неприемлемыми.

«Слова Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые заявления, которые нас очень беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не сигнал к диалогу, это не открытие пути к прекращению огня, это не попытка установить мир, это недвусмысленная угроза тем, кто настойчиво стремится к миру», — сказал он.

• В России продолжают отменять собственных музыкальных исполнителей. В Петербурге сорван концерт Манижи на фестивале STEREOLETO 13. Она выступает против действий Кремля в Украине.

Против певицы организовали травлю в, так называемых, Z-каналах. Телеграм-канале «Осколок» и вовсе призывал доносить в МВД с просьбой привлечь Манижу к ответственности за «дискредитацию» ВС РФ. Помогала в кампании актриса Мария Шукшина. «Уже не первый день мне пишут об этом фестивале "Стереолето". Что-то больно много предателей соберутся в одном месте попеть, поплясать, повеселиться. Питеру оно надо?» — написала она.

• Политолог Екатерина Шульман* узнала, что именно Минюст РФ признал «иностранным финансированием» в качестве повода для объявления ее «СМИ-иноагентом». Это оказались деньги от российских организаций.

«Выходит по этой бумаге, что все деньги, которые я получала на "Эхе Москвы", являются иностранным финансированием, — пересказала Шульман документ. — В Шанинке зарплата моя доцента тоже является, оказывается, иностранным финансированием. Кроме того, денюжка от благотворительного фонда Владимира Потанина однократная, от издательства АСТ гонорар за книжку — тоже иностранное финансирование опосредованное».

При этом ни «Эхо Москвы», ни Московская высшая школа социальных и экономических наук не признаны «иноагентами». Шульман обжаловала свой статус.

• Россия приостановила соглашение с Японией о морском промысле у южных Курил. Оно действовало с 1998 года и позволяло японцам рыбачить у южных Курильских островов.

• Райффайзенбанк с 30 июня вводит комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах.

«Для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии составит 10 у.е. Изменения коснутся счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах», — говорится в сообщении компании.

• С 24 февраля в Украине, по данным ООН, погиб 4253 мирных жителя: «1617 мужчин, 1064 женщины, 100 девочек и 105 мальчиков, а также 67 детей и 1300 взрослых, чей пол пока неизвестен». (Эти данные включают территории ДНР и ЛНР, где известно о 152 погибших).

Ранен 5141 человек.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.