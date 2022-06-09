Дерипаска проигнорирует петербургский экономический форум

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Дерипаска проигнорирует петербургский экономический форум
09 Июн 2022, 05:51

Миллиардер Олег Дерипаска не будет участвовать в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Он предпочел собирать урожай.

«В этом году петербургский форум пройдет без меня, — рассказал Дерипаска в своем телеграм-канале. — Придется убирать урожай».

Бизнесмен опубликовал видео, на котором показал дерево, усыпанное черешней. Он не уточнил регион, но речь может идти о Краснодарском крае, где в это время уже созревает ранний сорт черешни.

С российским миллиардером Олегом Дерипаской связаны крупнейшие активы «Русала» в Сибири. Ранее он призывал к «миру».

Также стало известно, что концерт группы «Би-2», который должен был состояться в дни закрытия «Петербургского международного экономического форума» (ПЭМФ), отменен. Мероприятию устроили травлю в, так называемых Z-каналах, пытающихся указывать людям, что можно слушать и смотреть, а что — нельзя.

Источник «Фонтанки» сообщил, что концерт Би-2 в ресторане Ginza отменили после «рекомендации со стороны одного из силовых ведомств». Пресс-служба сети ресторанов же утверждает, что «это произошло в связи с динамикой продаж».

Участники «Би-2» перенесли семь концертов летнего тура по России — это случилось после отмены их выступлений в Омске и Санкт-Петербурге.


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Дерипаска проигнорирует петербургский экономический форум
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