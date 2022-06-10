Власти Новосибирска не согласовали митинг бастовавших мусорщиков

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Мэрия Новосибирска отказалась согласовать митинг сотрудников компаний по перевозке мусора под предлогом ковидных ограничений. Их ввел губернатор-единоросс Андрей Травников, но, несмотря на это, в регионе проводятся провластные массовые мероприятия.

Мэрия не согласовала заявку на митинг объединения сотрудников компаний по перевозке мусора на площади Ленина. Чиновники вынесли отказ под предлогом ковидных ограничений, передает «Ъ-Сибирь».

При этом в регионе, несмотря на ковидные ограничения, проводятся провластные массовые акции, которые не вызывают вопросов у правоохранительных органов. В регионе также отменен масочный режим.

Митинг был запланирован на 17 июня. Поводом стало нарушение прав работников «ЭкоТранс-Н», они хотят добиться выплат зарплат и стабилизации ситуации с вывозом мусора.

Водители мусоровозов «Экотранс-Н» устроили забастовку весной 2022 года. Они пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». На этом фоне в городе начался мусорный коллапс.

В начале июня в прокуратура подтвердила нарушения прав сотрудников ООО «ЭкоТранс-Н». В частности, фирма не индексировала зарплату, также были выявлены нарушения в режиме работы. Компания и ее генеральный директор Роман Калачев были оштрафованы на 32 тыс. рублей по ч. 1 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства).

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которое подконтрольно группе «ВИС».

Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Власти Новосибирской области не стали расторгать контракт с «Экологией-Новосибирск» как с регоператором, несмотря на просьбы некоторых депутатов. Они ограничились разрывом концессионного соглашения с компанией на строительство мусоросортировочных заводов, которое было заключено еще в 2016 году, но с тех пор никаких работ так и не началось.