Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 100

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

18:05 В иркутских автобусах, троллейбусах и трамваях проезд вырастет с 15 до 25 рублей. Постановление об этом подписал мэр города Руслан Болотов.

Подробности читайте здесь.



16:39 Предприниматели из Югры запустили бренд одежды ZAHAVEC на замену Zara и H&M.

В коллекции футболки с буквой Z, Рамзаном Кадыровым, толстовки с военными самолетами и т.д. Продажу коллекции открыли специально в День России. Стоимость одной футболки — 22 тыс. руб.

«Бренд, сочетающий в себе великую русскую историю, текущие события и гордые буквы Z и V. Качество ZAHAVEC не уступает мировым брендам сегмента хай-фэшн по крою и тканям, но при этом полностью сделан в России. Бренд, чьи дизайнеры и создатели являются настоящими патриотами и бренд, который отстаивает свою позицию, импортозамещая все на своем пути», — говорится на сайте компании.

По словам предпринимателей, при покупке реальной вещи можно получить в подарок NFT — цифровую версию товара. Ее можно хранить на криптокошельке, продать на специальных маркетплейсах или «с помощью нее попасть в закрытый клуб патриотов России».

Фото: zanavec.ru

15:24 Фасад желто-синего дома в Кирове перекрасили в красный, передает тг-канал «Строим Киров».

Ранее в городе переименовали «котлеты по-киевски» в «котлеты по-кировски».



Фото: t.me/stroim_kirov



14:16 MсDonald's в России теперь будет называться «Вкусно и точка», заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев.

13:35 В Улан-Удэ 60-летний подполковник запаса Олег Щербаков написал жалобу в ФСБ на 70-летнего пенсионера Дмитрия Ербаева. Щербаков обвинил Ербаева в дискредитации российской армии. По словам военного, всё произошло в палате эндокринологического отделения республиканской больницы, где оба мужчины находились на лечении — им снижали сахар в крови, сообщает издание «Люди Байкала».

Конфликт между пациентами случился в конце марта. В разговоре с ЛБ Щербаков сообщил, что Ербаев «сам начал развивать анти-политику». «Он говорил — да зачем Россия начала ***, — рассказывает Олег. — Я, ладно, сначала потерпел, потом подошел, говорю — мы сюда пришли лечиться, а не политикой заниматься. А он — опять за свое. Я к нему — я ж тебя, говорю, предупреждал. Тем более, два моих сына сейчас там [в Украине]. И так тяжело на душе».

Дмитрий Ербаев утверждает, что Щербаков, кроме всего этого, нанёс ему три удара кулаком в лицо и пнул в область крестца.

Позже Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал Олега Щербакова виновным в нанесении побоев и оштрафовал его на 5 тыс. рублей, уточняет издание. Подполковник подал апелляцию, в которой сообщил, что не бил и не пинал Ербаева.

В мае апелляцию рассмотрел Верховный суд Бурятии и отменил штраф Щербакову — «в связи с недоказанностью обстоятельств». Практически сразу же бывший военный написал жалобу на пенсионера — в ФСБ.



12:45 Сотрудников одной из муниципальных библиотек Челябинской области попросили убрать «на хранение» книги Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского и Бориса Акунина, сообщает тг-канал «Осторожно новости».

По сведениям тг-канала, ранее один из читателей уже жаловался на библиотеку из-за наличия книг одного из этих авторов, поэтому руководство попросило сотрудников убрать их с полок.

Ранее в отношении Дмитрия Глуховского завели дело по ч. 2 ст. 207.3 УК («фейки» про ВС РФ) из-за поста в соцсетях. «Готов повторить все, что там сказано», — отмечал он.

Фото: t.me/ostorozhno_novosti



12:27 В Санкт-Петербурге из СИЗО пропал новосибирский экс-священник Иоанн Курмояров, которого арестовали по статье за «фейки» про российскую армию. Адвокат Курмоярова опасается, что на его подзащитного могли оказывать давление или применять к нему насилие.

Подробности читайте здесь.

11:41 Так выглядит меню нового Макдональдса, передает РБК.

«Первые рестораны обновленной сети откроются сегодня», — уточняет издание.

Тем временем в группе сети ресторанов во «ВКонтакте» на 1,5 млн участников удалили все записи и временно переименовали ее в «Скоро тут будут бургеры».

Фото: t.me/rbc_news

11:12 МИД России поздравляет.

Фото: t.me/MID_Russia

Главное на утро 12 июня

• Президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которые были вынесенных после 15 марта. Решения, вынесенные до 15 марта, Россия сможет выплачивать до января 2023 года, но только в рублях.

Законопроект подготовили депутат Госдумы Павел Крашенинников и красноярский сенатор Андрей Клишас (оба - «Единая Россия»).

• Российские банки начали ухудшать условия размещения валюты, передает РБК. «Тинькофф» уже объявил, что с 23 июня введет для физлиц комиссию 1% в месяц по счетам в долларах, фунтах стерлингов, евро и швейцарских франках при балансе более 1 тыс. условных единиц.

Райффайзенбанк и банк «Авангард» сообщили о схожих изменениях.



• Пожар произошел в воинской части в Клинцах Брянской области. Судя по опубликованным фотографиям, огонь уничтожил часть техники.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания не называются.

• Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН. Решение принято после предложения других стран приостановить членство РФ в организации из-за ситуации в Украине.

• Путин подписал закон, по которому теперь Миноборроны, а не Минздрав будет определять, как и когда оказывать помощь военнослужащим во время боевых действий.

Документ прошел Госдуму и Совфед максимально быстро 7 июня. Его вносила группа депутатов из «ЕР».



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.