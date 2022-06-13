Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 101

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Ориентировка под названием «День России» и новая песня «Ногу свело».

17:46 Сайт Rutracker снова доступен, сообщает «Роскомсвобода».

По словам представителя сервиса, это была достаточно мощная DDoS-атака. Однако подобное не редкость.

«Всё как всегда — чуть побалуются, потом перестанут. Немного терпения, всё будет», — отметил он.

17:34 Пользователи жалуются на недоступность популярнейшего сервиса Rutracker, передает «Роскомсвобода».

«Сервис подтвердил нам, что на них осуществляется мощная DDoS-атака. На этом пока всё. Как только ситуация изменится или получим комментарий с более широким описанием ситуации, мы сообщим», — уточняет тг-канал.

16:25 На участницу Pussy Riot Люсю Штейн составили протокол о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), следует из карточки Останкинского суда. Ей может грозить до 50 тыс. рублей штрафа.

Ранее МВД объявило Штейн в розыск.

16:07 Во всех школах Благовещенска начнут преподавать китайский язык, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«С 1 сентября этого года мы планируем во всех благовещенских школах преподавать китайский язык. Сегодня спецкласс с глубоким изучением китайского языка есть только в одной школе. Знаю, что в Хэйхэ такая же работа ведётся», — цитирует Орлова сайт правительства региона.

Китайский Хэйхэ и российский Благовещенск связаны между собой мостом.

14:26 Тюменская область подарила городу в ЛНР детскую площадку. Ее установили в День России. О торжественном открытии площадки в Краснодоне сообщили в группе региона во «ВКонтакте». В комментариях под постом жительница Тюмени спросила, когда площадку «подарят» их двору.

«Вопрос благоустройства дворовой территории собственникам необходимо решать на общем собрании совместно с управляющей компанией. Подробную информацию о процедуре благоустройства Вы можете уточнить в управе административного округа», — ответили женщине чиновники.

5 июня тюменский губернатор подписал договор о «шефстве» над Краснодонским районом.

14:17 Наталью Поклонскую уволили с должности замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

12:54 Кинотеатры в российских регионах сокращают часы работы или открываются только в выходные дни, а некоторые уже приняли решение о закрытии из-за резкого падения оборота на фоне «отсутствия голливудских фильмов», сообщает ТАСС со ссылкой на региональных бизнес-омбудсменов.

По оценке экспертов госагентства, к концу 2022 года убыток отрасли составит 11,1 млрд рублей.

12:28 В Екатеринбурге открыли «памятник» букве Z. Его сделали из рельсов и окрасили в цвета георгиевской ленты.

Фото: t.me/RU66RU

11:51 Smotrim.ru взломали. При попытке онлайн-просмотра «России-24», «Соловьёв Live» или «России-1», где шел «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», высвечивался призыв остановить «спецоперацию». Сейчас мультимедийная платформа вернулась к работе.



Главное на утро 12 июня

• Члены правозащитного «Комитета против пыток» приняли решение о его ликвидации после внесения в реестр «незарегистрированным общественным объединением — иностранным агентов», сообщила организация.

«Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо „иностранные агенты“ мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой, — подчеркнул председатель комитета Сергей Бабинец. — Комитет против пыток всю свою жизнь занимался защитой прав граждан, пострадавших от пыток, бесчеловечного обращения со стороны должностных лиц государственных органов. Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов. Видимо, власть дает сигнал, что пытки становятся (или уже стали) часть государственной политики и не являются проблемой. Тут хочется напомнить про Конституцию, где пытки запрещены (пока что)».

«Пытки — это абсолютное зло и с ними нужно бороться. Это аксиома! На шкале прав человека „свобода от пыток“ находится на первом месте, — добавил правозащитник. — Ничто не может быть оправданием для умаления этого права. Комитет против пыток — это люди, люди, которым не всё равно в какой стране они живут, люди, которым не наплевать на то как власть, чиновники и силовики относятся к нам с вами, люди, которые хотят свободы от незаконного насилия и бесчеловечного обращения. Мы хотим жить в России без пыток и мы обязательно сделаем нашу страну лучше. Это наш долг».

• Полиция задержала не менее 67 россиян в День России на акциях протеста и в московском метро. Большинство из них — 43 человека — в столичной подземке по системе распознавания лиц, передает ОВД-инфо**.

«Некоторым из задержанных активистов полицейские открыто заявили, что на них стоит ориентировка „День России“», — рассказали правозащитники.

Среди задержанных в метро оказалась научная журналистка Ася Казанцева. От нее потребовали написать объяснительную со словами, что с ней «проведена профилактическая беседа о том, что людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России», пишет Медиазона*.

• В России открылись первые рестораны бывшей сети «Макдоналдс» под брендом «Вкусно — и точка». Клиенты обратили внимание, что на упаковках традиционного соуса Heinze, который подают к картофелю фри, прежняя символика была закрашена вручную.

«А ведь кто-то всю ночь маркером заштриховывал надпись „Макдональдс“ на сотнях или тысячах упаковок соусов, — написал в твиттере журналист Илья Шепелин. — Вот такого сервиса в России, думаю, еще никогда не было».

На других товарах при подаче нового брендирования пока нет.

• Группа «Ногу свело!» выпустила клип на песню «Украина». Солист коллектива Максим Покровский в видео стоит на коленях со связанными за спиной руками. В песне, например, есть такие строки:

Не бойся , дочка! Любовь всегда сильнее!

Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи?

Но будут жить и станут только круче

Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.