Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 73

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

16:10 Глава Роснедр Евгений Петров признал, что основная проблема освоения шельфовых месторождений в России — это отсутствие российских технологий.

Петров также сказал «Интерфаксу», что в стране хорошо развита система подземного хранения газа, а «по нефти такой системы нет».

15:10 Сибирские аэропорты могут остаться без иностранного оборудования для досмотра.

Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс Р Ф разрешить аэропортам не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания заданного срока службы. Техника рассчитана на 10 лет, и во многих случаях срок уже истекает, пишет «Ъ» со ссылкой на обращение ассоциации.

90% аэропортов РФ оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии, из-за отсутствия технических средств досмотра отечественного производства в необходимых количествах. Из-за санкций оборудование невозможно заменить на новое. «Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам», — сказано в обращении.

В ассоциацию входит 122 российских члена, в том числе аэропорты Красноярска, Норильска, Омска, Иркутска, Усть-Кута, Абакана и Горно-Алтайска.

15:04 Зеленые ленточки в Иркутске. (Фото t. me/irk_insider).

А также в Култуке Иркутской области.





14:41 Депутаты Госдумы предлагают ввести в России трехлетний мораторий па проверки со стороны Росприроднадзора горнорудных предприятий и двухлетний — на исполнение обязательств по лицензиям на разработку месторождений.

Представитель Минприроды назвал излишними предложения Госдумы, напомнив, что бизнес уже получил поддержку в условиях санкций, пишут «Известия». А вот в Минэнерго РФ поддерживают проработку моратория.

На этом фоне само Минприроды предлагает еще сильнее ослабить нормы экологического законодательства в отношении озера Байкал. Чиновники захотели в 10−13 раз повысить допустимое содержание вредных веществ в сбросах.

14:27 Банк России хочет обязать кредитные организации на два дня приостанавливать зачисление денег на счета, информация о которых содержится в базе данных регулятора, сообщил «Известиям» директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.

В базе данных ЦБ собирается информация о случаях и попытках перевода средств без согласия клиента. Она также содержит данные о дропперских картах и счетах, которые используются мошенниками для вывода денег.

«Другими словами, внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия. По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, таким образом, банк не нарушит права добросовестных граждан и законодательство», — утверждает Уваров.

13:40 «Детский мир» сообщил о 517 млн рублей чистого убытка в первом квартале 2022 года. В январе-марте 2021-го ритейлер показывал прибыль в 1,3 млрд рублей, передает «Интерфакс».

При этом выручка «Детского мира» в первом квартале выросла на 6,1%, до 37,85 млрд рублей. Компания получила убыток от курсовых разниц и роста коммерческих, общехозяйственных и административных расходов сразу на 17,4%.

«Детский мир» — крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Компания также работает в Казахстане и Беларуси. На конец марта у группы было 1125 магазинов.



12:50 Дело о «дискредитации» Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) возбудили в отношении генерального продюсера независимого «ТВК Красноярск» Вадима Вострова. Полицейские написали на него «докладные» из-за цитаты из статьи журналиста Шуры Буртина.

12:27 На московском заводе Renault, который забрало себе московское правительство, теперь будут выпускать автомобили под брендом «Москвич», заявил мэр Сергей Собянин.

«Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников. Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода „Москвич“ станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — отметил Собянин.

12:23 Новосибирский сайт «Центр деловой жизни» также стал недоступен. «Из-за DDoS-атаки», — сообщила редакция.



15−16 некоторые сибирские медиа столкнулись с DDoS-атаками.



12:00 Российские активы Renault переходят в государственную собственность, заявили в Минпромторге РФ . Подписано соглашение о передаче акций Renault Россия правительству Москвы, а акций «АВТОВАЗа» — ФГУП «НАМИ», которое подведомственно Минпромторгу.

«100% акций ЗАО „Рено Россия“ будет владеть правительство Москвы. 67,69% акций автоконцерна „АВТОВАЗ“ переходят в собственность РФ в лице ФГУП „НАМИ“, — уточнили в правительстве. — Оставшиеся акции автоконцерна „АВТОВАЗ“ сохранит ГК „Ростех“».

Одно из условий сделки — опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АВТОВАЗе», который может быть реализован в течение следующих шести лет.

«НАМИ», в частности, известно конструированием автомобилей под брендом Aurus.

11:21 Российское подразделение компании Reebok, приостановившее работу, приобрел турецкий холдинг FLO Retailing, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

В России Reebok контролируется через ООО «Адидас», чья выручка в 2021 году составила 55,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 3,9 млрд. У компании в стране более 100 магазинов. Они оцениваются около 1,5 млрд рублей. При этом сумма сделки могла быть втрое ниже, допустили опрошенные эксперты.

FLO Retailing управляет обувными сетями Flo, Sport in Street, а также крупный немецкий брендом Reno и владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.

11:09 Автора телеграм-канала «Сибирьмедиа», новосибирскую журналистку Елизавету Лиманскую вызвали в Следственный комитет, в первый отдел по расследованию особо важных дел.

«Следователь путано сообщил, что речь идет о комментариях в чате (не в нашем), которые она „видела“, и поэтому ее необходимо опросить в качестве свидетеля, — рассказали „Сибирьмедиа“. — О каких комментариях речь — у нас нет даже предположений, журналисты-новостники просматривают множество постов-комментариев-чатов-каналов-групп за день. В общем, пока ничего не понятно, но держим в курсе».

10:30 Некоторые сибирские СМИ недоступны утром 16 мая из-за DDOS-атак. Среди них издания группы 1MI, некоторые бурятские медиа и новосибирские «Родные берега». Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 16 мая



• Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, которая в середине марта устроила акцию протеста в прямом эфире, рассказала «Холоду», что ее бывший муж, который работает на госканале Russsia Today, подал на нее в суд.

Овсянникова развелась с мужчиной еще 3,5 года назад, и не знает суть претензий. Но в карточке дела сказано, что иск относится к категории «споры, связанные с воспитанием детей».



Овсянникова считает, что иск — «это происки Маргариты Симоньян, ее инициатива». «Я не думаю, что это его инициатива. Наверное, его поставили перед выбором: или мы тебя увольняем, или ты действуешь с нами заодно», — отметила она.

• Преподавателя курса «Критическое мышление» в ИОН РАНХиГС Дениса Грекова попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию после жалобы профессорки вуза Наталии Таньшиной на его пост в соцсетях, пишет Медиазона*.

Преподавателя вызвали в деканат 11 мая, там он написал заявление об увольнении с 6 мая. «Мне предложили написать по собственному желанию, я согласился. <…> Вы про Сергея Зуева, наверное, слышали. В общем, чтобы не создавать дополнительный повод для преследования своего вуза, я совершенно спокойно написал заявление», — отметил Греков. Его уже убрали из списка преподавателей на сайте РАНХиГС.

• В России продолжаются нападения на военкоматы. На этот раз учреждения попытались поджечь в Волгограде и рязанском поселке Пронск. В Гуково Ростовской области неизвестные бросили в здание военкомата коктейль Молотова.

После 24 февраля известно более 10 случаев поджогов военкоматов в разных регионах России— больше всего в европейской части страны, инцидент произошел и в Омске.

• Завод Gloria Jeans загорелся в Шахтах Ростовской области. Площадь пожара достигла на 450 кв. метров. Прокуратура начала проверку.

• Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО.



