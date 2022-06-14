Кузбасские власти ожидают сокращения инвестиций в угольную отрасль на 10%

© Кирилл Канин
Кузбасские власти ожидают сокращения инвестиций в угольную отрасль на 10%
14 Июн 2022, 09:49

Объемы инвестиций в основную для Кемеровской области угольную отрасль по итогам года могут сократиться на 10% на фоне санкций и ограничений на экспорт угля.

«По причине введения международных санкций в отношении России в текущем году ожидается сокращение объемов инвестиций в угольной отрасли Кузбасса порядка 10%», — заявили в министерстве угольной промышленности региона госагентству ТАСС.

Общий объем инвестиций оценивают примерно в 32,3 млрд рублей. Основная часть этих средств — 30,8 млрд рублей — уже инвестирована в развитие угледобычи в первом квартале года. Деньги направили на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий, а также строительство новых объектов.

В Кузбассе добывают больше половины российского угля. В регионе работают свыше 150 угольных предприятий — это шахты, разрезы и обогатительные фабрики.

За первые четыре месяца года объемы добычи угля в области сократились на 2,8 млн тонн (на 3,6%) в сравнении с аналогичными периодом 2021 года. По итогам 2022-го власти ожидают сокращения добычи на 5-7% при сохранении тенденции снижения отгрузок в европейском направлении в связи с намерением ряда стран отказаться от российского топлива.

Ранее Банк России в своем докладе заявил о сокращении экспорта угля в апреле из Кузбасса на 20%.


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Кузбасские власти ожидают сокращения инвестиций в угольную отрасль на 10%
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