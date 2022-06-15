Депутаты раскритиковали новые «мусорные концессии»: «Госуправление в Новосибирской области деградирует во всех сферах»

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Новосибирское правительство представило программу перезапуска концессий по строительству мусорных полигонов. Депутаты указали на устаревшие подходы, которые уже и так привели к провалу реформы обращения с отходами. Некоторые заговорили о кризисе в управлении регионом.

После того, как облправительство расторгло концессионное соглашение на строительство полигонов и мусоросортировочных заводов с «Экологией-Новосибирск», было объявлено о подготовке новых концессий в этой сфере. Депутаты узнали о планах вновь отдать проект группе «ВИС», которая контролирует «Экологию-Новосибирск», также выступающую регоператором (она собирает с людей деньги за вывоз мусор).

Планы по созданию полигонов в районах области обсудили на совместном заседании бюджетного и строительного комитета заксобрания 15 июня. По словам министра ЖКХ Дениса Архипова, под Новосибирском по-прежнему планируется два полигона и мусоросортировочных комплекса на правом и левом берегах Оби, но на этот раз их хотят разделить на две концессии. Также в концессию хотят отдать полигон с сортировкой в Каргате. Подобные планы есть на Татарск, Тогучин, Куйбышев и Баган.

Зампред строительного комитета Дмитрий Козловский считает, что инфраструктуру можно строить только за счет бюджета через госзаказ.

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«Цена вопроса — 10 млрд. Я предлагаю не наступать на те же грабли с „ВИСом“, а взять и построить на областные деньги, — отметил депутат. — Раз концессионер сюда идет, значит здесь есть хорошая экономика, значит мы сами можем зарабатывать и сами регулировать это все. И следующим этапом мусорной реформы, которая провалилась, надо взять своего областного регионального оператора, чтобы не было таких волнений. Буквально вчера в мэрии отказали [бастующим] водителям „ЭкоТранса“ выйти на демонстрацию. И сколько можно ждать этого мусорного коллапса, когда можно это все держать в наших областных руках. Опыт у нас есть».

«В решении [комитета] должно быть отмечено, что мусорная реформа провалена, — считает депутат Алексей Андреев. — Пока мы выбираем участки для полигонов, в других регионах биогаз добывают, биотопливо и создают электрическую энергию, а мы еще участки выбираем. И мое предложение — „Экологию-Новосибирск“ и компании, которые связаны с группой компаний „ВИС“, включить в список неблагонадежных и рекомендовать правительству не допустить их к следующим концессионным конкурсам».

По словам вице-спикера Андрея Панфёрова, строительство полигонов не вызывает «особого восторга» у жителей.

«Люди платили за мусор, условно, рубль, им сказали — будете платить по 5. А за это вы будете иметь мусоросортировку, хорошее качество обслуживания, новые полигоны. Прошло 5 лет. Что получили? Мусоросортировки не получили, полигонов не получили, местных предпринимателей, которые до этого нормально без нареканий вывозили мусор выдавили с рынка. Просто уничтожили, — подчеркнул депутат Константин Антонов. — Завели сюда своих перевозчиков, деньги стали перекачивать неизвестно куда, они перестали оставаться в отрасли и работать на экономику. Качество обрушили, довели до мусорного коллапса. За 5 рублей вместо одного. Это так выглядит в обыденном сознании, это так воспринимается людьми».

«Это свидетельствует лишь о низком качестве государственного управления в Новосибирской области, которое сегодня деградирует абсолютно во всех сферах, и мы это все видим, — добавил депутат. — <…> [Теперь] нам предлагают снова конкурс — а мы все знаем, как конкурсы проводятся и организуются — который выиграет та же самая компания „ВИС“. И это мы все понимаем, и конкурсная документация готовится именно для того, чтобы выиграла „ВИС“, чтобы она пришла и все началось с начала. Второй момент — мы закладываем полигоны, то есть технологии прошлого века. Причем концессия будет действовать ближайшие 15–20 лет как минимум, а если историю Гусинобродской свалки посмотреть, то и на 100 лет. <…> В этой программе не отражены возможности использования и инвестирования в современные технологии утилизации мусора. Мы опять получим перевозчиков, которые будут „свои“».

Антонов признал, что предложение не допустить «ВИС» до конкурса нереализуемо, ведь законодательство и ФАС не позволит этого сделать. «Но мы должны такие рогатки поставить, чтобы „ВИС“ здесь не прошел. Почему мы не рассматриваем создание собственного регионального оператора, который был бы создан именно Новосибирской областью?»

«До 24 февраля все эти „ВИСы“ воспринимались — и мы кланялись, уговаривали, не знаю, что там за великие люди стоят — вчера эти люди были великие, а сегодня одни в Израиле, другие в тюрьме. Поэтому ориентироваться на тех людей не надо, после 24 февраля ситуация изменилась фундаментально», — считает Антонов.

Вице-спикер от КПРФ Владимир Карпов напомнил чиновникам, что именно заксобрание принимает бюджет области и пригрозил проблемами: «И если по каким-то направлениям мусорной реформы, концессионных соглашений, полномочия заксобрания, прямо скажем, достаточно невелики, то по самым важным и базовым для области и исполнительной власти вопросам, связанным с бюджетным процессом, эти полномочия более чем достаточны. И несомненно, если не будут исправлены взаимоотношения законодательного органа с исполнительной властью, это наложит отрицательный оттенок на решения этих базовых вопросов. Кто этого хочет? Законодатели этого не хотят, они протягивают руки и говорят: „давайте вместе исправим ситуацию“. В противном случае базовые вопросы будут решаться хуже, чем они должны решаться».

«В преддверии бюджета 2023 года надо нам сейчас на этом вопросе поставить точку», — подчеркнул Андрей Панфёров.

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По мнению зампреда строительного комитета Вадима Агеенко, действующие подходы, которые сейчас снова пытаются предложить в облправительстве, тоже провалятся. «Сортировка и захоронение — то есть, полигон — она экономически бизнесу не выгодна, на ней заработать много нельзя, потому что эта отрасль все-таки коммунальная услуга, она очень четко регламентируется законодательством. Там никто не даст сильно выскочить: ни по тарифу, ни по чему. А инвестор будет возвращать свои инвестиции только тарифом и объемом, больше ничем», — напомнил он.

«И вот за эти годы, с 2018 года, мы материалы передали всем, мы на расчетах доказали, что здесь ничего выиграть на концессиях нельзя, и нормальный инвестор не пойдет. Если это не шарлатан, который хочет прийти, завысить цену, сделать так, чтобы [рассчитывать на что-то] из бюджета. И когда задавал министру ЖКХ вопрос: „Вы ставите по 127 млн в 2018 году, а через год вам инвестор говорит: А я построю за 550!“ И вы соглашаетесь, что давайте в четыре раза дороже поставим, а мы говорим, что он же не вернет свои инвестиции. И мы хотели сказать, что в этой отрасли звать инвестора и что-то от него ждать просто невозможно. Нужно искать иные какие-то способы, привлекать бюджетные деньги, и что-то в этой отрасли строить. Обратили внимание? Карасук мы построили за 120 млн почти за свои деньги. Кыштовка будет строиться — 110 млн своих денег. [Полигон в] Северном мы делаем около 68 млн — это опять бюджетные деньги. Где вложили бюджетные деньги, там что-то получилось. Где ждем концессионера, там ничего не получилось. И не получится!»

Агеенко предложил попробовать построить хотя бы один крупный полигон за средства бюджета, например, в Верх-Туле.

В итоге комитеты потребовали рассмотреть иные модели финансирования полигонов, в том числе только за счет бюджета. Кроме того, они рекомендовали увеличить число полигонов в Новосибирской агломерации до трех-пяти, чтобы снизить финансовую и экологическую нагрузку, а также раздробить концессии по принципу «один объект — один договор». Депутаты также просят избежать необоснованных гарантий из бюджета для инвесторов.

Ярослав Власов