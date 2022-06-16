Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 104

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Казахстан не будет нарушать санкции против РФ, а Сбербанк предложил позволить самозанятым стать челноками.

18:18 Российского стендап-комика Татьяну Щукину, у которой полиция в Ереване задержала парня и подругу, пытаются убедить, что дело не связано с политикой и возможным преследованием со стороны властей РФ.

«Позвонили из Европейской партии Армении. Меня успокаивают и уверяют, что я в безопасности, – написала Щукина в твиттере. – Что речь идет о каком-то тяжком уголовном преступлением, совершенном на территории Армении. Меня убеждают, что это не связано с политикой. Но все, что я делала в Ереване – ходила на микрофоны. Говорят, что я нужна как свидетель по делу о избиении. Никаких избиений я не видела. Как не видела закона, при котором моих сожителей, не являющихся мне родней – похищают и арестовывают, требуя мои контакты и местоположение».



18:09 В Новосибирске и Иркутске так.

Новосибирский Академгородок, фото от читателя

Иркутск. Фото t.me/nowarmetro

17:51 В Ереване полиция «по приказу России» задержала парня стендап-комика Татьяны Щукиной и ее подругу, сообщила сама Щукина.

«Я скрываюсь за городом. Если меня вернут в Россию меня ждет тюрьма или смерть за шутки про Путина», – написала девушка.

Также она считает, что ее могут преследовать в России за позицию по поводу Украины, митинги и сотрудничество с Алексеем Навальным. «Прошу политического убежища Помогите», – написала она.

«Со мной связались адвокаты и выехали в Эребуни. Полиция говорит, что я была свидетелем какой-то драки (никаким свидетелем драк я не была) и они хотят от меня показания. Ни имён, ничего не называют. Зато пришли ***** домой и арестовали всех сожителей», – добавила Щукина.

17:35 Власти Великобритании внесли в санкционный список патриарха РПЦ Кирилла.

Туда же попала уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. На днях Львова, например, захотела «распространить опыт Чечни в воспитании детей» на всю Россию.

В заявлении правительства Британии сказано, что глава РПЦ активно поддерживал и одобрял действия Кремля в Украине, а детский омбудсмен внесен туда «за предполагаемую причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей».

16:47 Количество медработников всех категорий сократилось более чем на 100 человек сразу в 12 регионах России в январе-марте 2022 года. Об этом сообщила «Справедливая Россия» со ссылкой на данный Счетной палаты. Количество врачей уменьшается как в абсолютных цифрах, так и в пересчете на 10 тыс. жителей.

«Отток кадров в регионах продолжается, несмотря на увеличение объемов подготовки в медицинских вузах. При этом никакого избытка специалистов, как и медицинских учреждений, у нас нет. В результате оптимизации и коммерциализации здравоохранения медицинская помощь стала менее доступной для большинства граждан нашей страны», – признал лидер «СР» Сергей Миронов (цитату предоставила Тайге.инфо пресс-служба партии).



16:30 Министр финансов РФ предложил пересадить госслужащих на машины Lada. Красноярский сенатор Андрей Клишас написал в телеграме, что ждет «Силуанова в Совфед на Lada».

Сам Клишас увеличил свои официальные доходы в 2021 году с 12,8 до 14 млн рублей. У него есть особняк в Швейцарии площадью 430 кв. метров и земельный участок около 550 кв. метров. В России у него и жены более 7,6 га земли, четыре квартиры общей площадью 540 «квадратов».

В пользовании у Клишаса еще два особняка в РФ размером 795 и 587 кв.метров, а также баня на 108 «квадратов». Клишас — соавтор многих репрессивных законов последних лет.

16:14 Новосибирск. Фото от читателей.





16:03 Красноярского губернатора Александра Усса попросили организовать авиаперевозки по субсидируемым маршрутам «Норильск-Красноярск-Норильск». Обращение направил председатель общественной организации «„Мой дом“ город Норильск» Руслан Абдуллаев.

«Согласно полученной информации в ходе переписки общественных организаций по с государственными органами РФ и Красноярского края, вопрос организации воздушных перевозок по субсидируемым маршрутам по территории Красноярского края относится к предмету ведения региона, — рассказал Тайге.инфо Абдуллаев. — В обращении указал, что маршрут „Норильск-Красноярск“ и обратно, является социально значимым для граждан пожилого возраста, инвалидов, молодежи и многодетных семей, заслуживает внимания. Кроме того, установление льготных тарифов, в частности для молодежи, может снизить расходы работодателей по привлечению молодых специалистов для выполнения работ по реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года».

Абдуллаев также обратился в горсовет Норильска, чтобы те подготовили письмо в заксобрание, краевое правительство, Госдуму и правительство РФ.

15:59 В Кемеровской области началось рассмотрение уголовного дела журналиста Андрея Новашова, которого обвиняют в «фейках» о ВС РФ за репост статьи о Мариуполе. Он полностью отрицает вину. Экспертиза от ФСБ строилась на сравнении текста и брифингов представителя Минобороны.

Все подробности читайте здесь.

14:58 Цены на инсулин могут резко вырасти в России. Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение предельных стоимости ряда позиций инсулинов на 5,5-28%, обратил внимание «Ъ».



Повышения предельной цены просили российские «Герофарм» и «Медсинтез», а также датский Novo Nordisk. Первую компанию возглавляет Петр Родионов, вторая связана с депутатом Госдумы Александром Петровым, который недавно на встрече в Новосибирске пытался отрицать влияние некоторых медицинских корпораций на недопуск конкурентов к рынку.

Решение ФАС касается форм инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина. Речь идет об 11% годового оборота продаж всех инсулинов в России, свидетельствуют данные RNC Pharma.

14:52 X5 Retail Group выкупит российскую сеть супермаркетов Prisma, которая принадлежит финскому холдингу SOK Retail Int. OY. Тот ранее заявил о прекращении торговой деятельности в РФ.

В сделку войдут 15 супермаркетов, их работа возобновится до середины июля после завершения необходимых процедур и минимального ребрендинга, цитирует сообщение X5 «Интерфакс». Большинство магазинов планируется интегрированы в сеть «Перекресток».

14:32 Иркутский отель Courtyard by Marriott Irkutsk City Center будет переименован. Гостиница, работающая под брендом Marriott, принадлежит группе компаний «Истлэнд», связанной с экс-губернатором области Сергеем Ерощенко.

«Отель Courtyard by Marriott Irkutsk City Center продолжает работать в обычном режиме, - сообщили Тайге.инфо в пресс-службе „Истлэнд“. - Все подтвержденные бронирования по действующим условиям действительны. Отель сменит свое название, фирменный стиль, но направление деятельности и качество обслуживания по общепринятым стандартам сети Marriott останутся прежними».

Ранее Marriott International объявил об уходе с российского рынка.

По словам управляющей иркутским отелем Екатерины Кравцовой до апреля 2020 года гостиницей напрямую управляла Marriott. Затем отель перешел под контроль «Истлэнда», который стал правообладателем франшизы бренда Courtyard by Marriott. «Уход бренда окажет влияние на дальнейшую деятельность только в части разработки новой маркетинговой и рекламной кампаний, однако качество услуг, оказываемых гостям, не изменится», — утверждает Кравцова.

14:26 Так выглядят полки в одном из «Магнит косметик» в Искитиме Новосибирской области. Судя по ценникам, там лежали средства для ухода за волосами. На кассе утверждали, что «перенесли товар», сообщил Тайге.инфо читатель.





13:48 Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждает, что его аккаунт в твиттере заблокировали из-за поста об Украине. Он писал, что Украина «представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации» и призывал «покончить с ними».

13:30 Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России до 24 июня.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

13:00 Японская авиакомпания Zipair Tokyo решила убрать логотип с буквой Z с фюзеляжа самолетов и полностью отказаться от его использования, заявили в компании.

Как пишет Mainichi Shinbun, на логотип начали жаловаться пользователи в соцсетях из-за того, что тот может быть «неправильно понят» из-за происходящего в Украине.

11:43 «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска серверных процессоров Baikal-S, представленных в конце 2021 года, рассказали «Ъ» участники рынка. Решение связано с проблемами из-за размещения заказов на производство в Тайване.

Тайваньская TSMC, где производятся чипы российской разработки, отказалась заключать новые контракты, уточнили источники. По словам одного из них, партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поступают в РФ.

«Ряд крупных структур, включая "Сбер", рассчитывали на значительные партии серверов на Baikal-S, чтобы исполнить требования по импортозамещению. Теперь российским компаниям придется искать способы параллельного импорта серверов на зарубежных процессорах, поскольку альтернативы не будет», — пишет издание.

«Байкал Электроникс» была основана в 2012 году. Сообщалось, что в компанию вложено около 2 млрд рублей, средства выделили акционеры (в число бенефициаров входили Всеволод Опанасенко, ВЭБ и «Роснано»), а также Минпромторг РФ.



11:24 Российские онлайн-кинотеатры резко увеличили закупки южнокорейского и турецкого контента. Из репертуара на фоне санкций ранее исчезли западные премьеры.

Количество наименований контента корейского производства на платформе ivi, по предварительным итогам второго квартала 2022 года, достигло 260 — в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает РБК со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily. У кинотеатра Okko число корейских картин выросло со 178 до 246.

У «Кинопоиска» предложение корейского контента выросло на четверть, до 198 наименований. Активнее всего такие фильмы и сериалы закупает принадлежащий «Ростелекому» сервис Wink и управляемый холдингом «Газпром-Медиа» Premier.

Число турецких фильмов и сериалов выросло почти вдвое, но в абсолютных значениях их количество уступает корейскому контенту.

10:05 На сайте управления Роспотребнадзора Бурятии разместили «один из государственных символов Украины, картинку, а также агрессивное требование», пишет Байкал-Daily. Какие именно слова там были, издание не уточняет.

На момент публикации сайт уже просто недоступен.

09:23 «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая»: «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта „Газпром“ останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции „Портовая“. Суточная производительность КС „Портовая“ с 01:30 мск 16 июня составит до 67 миллионов кубометров».



Ранее «Газпром» обещал, что прокачка газа по «Северному потоку» упадет на 40% из-за несвоевременного проведения ремонта со стороны Siemens.



Главное на утро 16 июня

• Оппозиционера Алексея Навального перевезли во владимирскую колонию строгого режима № 6.

«Космическое путешествие продолжается — я пересел с корабля на корабль, — написал Навальный в своем телеграм-канале. — Ну то есть всем привет с зоны строгого режима. Вчера меня этапировали в ИК-6 „Мелехово“».

Политик поделился впечатлениям «о культурной жизни и беспределе». «О культурной жизни: чуть не двинулся, пока таскал в автозак/из автозака книги, хранящиеся у меня на складе вещей. А тюремщики чуть не двинулись, пока переписывали их. И это при том, что, опасаясь такой ситуации, я месяц назад с трудом уговорил администрацию принять у меня 50 книг в тюремную библиотеку. Честно скажу, вчера впервые в жизни тащил эти мешки и думал, что костер из книг это не обязательно что-то плохое», — рассказал он.

«О беспределе: в карантине висит объявление со списком профессий, которые здесь можно получить, и сроке обучения, — добавил Навальный. — Так вот, стать, как я, швеей — этой элитой рабочего класса, моментально отличающей бельевой шов от запошивочного, можно за 3 месяца. И представьте себе, избравшие профессию „обвальщик тушек птицы“ тоже учатся 3 месяца! То есть в этом смысле приравнены к нам, швеям. Ну чему, чему там надо учиться 3 месяца?! Они эти тушки в стразах, что ли, обваливают? Очень возмущен. Ну, а в остальном пока все ок. Всем привет, всех обнимаю, ешьте птицу без панировки».

• Официальный представитель МИД России Мария Захарова решила прокомментировать, почему, на ее взгляд, журналистов Юрия Дудя*, Алексея Пивоварова*, Алексея Венедиктова* и рэпера Моргенштерна*** объявили «иностранными агентами».

«Я считаю, что целый ряд материалов тех людей, которых я знаю, и вышедших либо из-под их пера, либо из-под пера сотрудников тех коллективов, которыми они руководили, явно свидетельствует о том, что они проводили политическую линию, которая формировалась за рубежом с подачи соответствующих служб», — сказала Захарова RTVi. При этом в действующем определении «СМИ-иноагентов» нет таких критериев, кроме того, чиновница не стала уточнять, кто и как доказал «подачу соответствующих служб».

• Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не будет нарушать санкции против России: «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики».

При этом, по словам Токаева, «Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств» перед Россией: «Это было бы неправильно, это было бы, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы».



• «Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — заявил Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал сообщения о том, что Украина предложила США наладить поставки сжиженного природного газа по ленд-лизу с оплатой через два года.

«Если бы российский империализм имел лицо, им был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться — брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Медведев через два года — вопрос», — ответил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

• Сбербанк предложил допустить самозанятых до параллельного импорта и расширить список стран, граждане которых могут получить такой статус в России.

Зампред правления банка Анатолий Попов считает, что параллельный импорт вряд ли можно считать «уделом профессионалов» — «все помнят, как память оперативную для компьютеров возили в чемоданах из Сингапура».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.