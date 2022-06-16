«Липовая гора»: кто дал денег парламентским партиям в год выборов Госдумы

© duma.gov.ru. Алексей Нечаев и Геннадий Зюганов (по краям)

Общий бюджет парламентской оппозиции в год выборов в Госдуму едва превысил половину суммы, которой располагала «Единая Россия». КПРФ, СРПЗП, ЛДПР и «Новые люди» собрали в выборный год меньше 6 млрд рублей на всех. Среди спонсоров оппозиции обнаружились подрядчик Минобороны, партнер сына Геннадия Зюганова, депутат под следствием, бывшие единороссы и знакомый помощника новосибирского депутата Госдумы из «ЕР».

Тайга.инфо продолжает изучать отчеты партий за 2021 год, опубликованные на сайте ЦИК. Ранее мы рассказывали, кто финансировал «Единую Россию». Теперь поговорим о других парламентских силах.

КПРФ: партнер сына Зюганова и сотрудник Мельниченко

КПРФ собрала в выборный год чуть менее 1,9 млрд рублей. Больше половины из которых поступили из федерального бюджета, сказано в отчете партии.

Крупнейшим частным жертвователем компартии оказалось подмосковное АО «ВСК Материально-техническое обеспечение», передавшее партии 48,4 млн рублей. Им владеет красноярское АО «Сибирьпромгрупп», которое называет себя «военно-строительной компанией», а единственным своим клиентом указывает Минобороны РФ во главе с единороссом Сергеем Шойгу. Компания, например, получила контракт на строительство кадетского корпуса в Иркутске за счет Минобороны.

«Сибирьпромгрупп» возглавляет Юлия Мерваезова, бывший замдиректора «Службы муниципального хозяйства» мэрии Ангарска. Актуальная информация о владельцах АО скрыта.

Еще три компании пожертвовали КПРФ по 43 млн рублей. Одна из них - АО «Актив», которой владеет Алексей Зелянин. Его бывший бизнес-партнер и избранный по списку депутат Госдумы от коммунистов Роман Лябихов работал гендиректором в ООО «Аверус», доля в котором принадлежит сыну лидера КПРФ Геннадия Зюганова Андрею. Роману Лябихову до 2017 года. принадлежал и второй жертвователь - ООО «Флагман». Третий крупный спонсор - ивановское ООО «Спектр». Оно целиком принадлежит паевому инвестфонду «Бизнес-недвижимость» УК «Альфа-капитал», входящую в «Альфа-Групп», созданную Михаилом Фридманом. Правда, это пожертвование компартии пришлось целиком вернуть из-за нарушений при перечислении денег.

Бывший партнер депутата Лябихова Алексей Зелянин контролировал и компанию, которая пожертвовала КПРФ 25 млн рублей — АО «ПО „Аллнико“». Однако актуальные данные о владельцах недоступны.

Среди доноров-физлиц крупнейшее пожертвование сделал нижегородец Анатолий Бурков - 5,6 млн рублей. Его группа компаний «Диагностические системы» занимается поставками фармацевтической продукции. Только с начала 2022 года она получила госконтрактов почти на 900 млн рублей. По данным компании, она поставляет, в том числе, тесты на антитела к ковиду.

Еще 5 млн рублей пожертвовал бизнесмен из Башкирии Георгий Горячев. Это сын бывшего вице-спикера горсовета Уфы от КПРФ Анатолия Горячева, который владеет строительными компаниями и заводом «Башкерамика».

Учредитель группы компаний VIG Trans Игорь Ребельский дал КПРФ 4,3 млн рублей. Он участвует в деятельности «Деловой России» и работает общественным уполномоченным по вопросам транспорта и логистики при московском бизнес-омбудсмене. Столько же отправил партии Илья Чалбышев, который входит в орган контроля ООО «Приморскуголь», принадлежащего «Сибирской угольной энергетической компании» олигарха Андрея Мельниченко. Чалбышев работает аудитором в «СУЭК-Красноярск». Еще 4,1 млн рублей передал КПРФ нижегородец Михаил Григорьев.

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«СРПЗП» удалось собрать более 1,7 млрд рублей, из них из федерального бюджета поступило менее 500 млн. Крупнейшими жертвователями стали Фонды содействия развитию гражданского общества и политической системы государства с разными названиями. 15 таких юрлиц перечислили партии по 43,3 млн рублей. Все фонды зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Их возглавляют Татьяна Пименова и Александр Федоров. В отчетности фондов, опубликованной на сайте Минюста, нет данных об источниках их финансирования.

Депутат Госдумы от партии говорил «Коммерсанту», что эти «фонды были созданы, чтобы бизнесмены могли вносить деньги в партийную казну анонимно, люди боятся, что из-за финансирования оппозиционной партии к ним возникнут вопросы».

Система финансирования через непрозрачные фонды очень напоминает придуманную в «Единой России» технологию сбора денег.

Почти 15 млн пожертвовал партии депутат гордумы Тольятти Иван Попов, однако 10,5 млн пришлось вернуть под предлогом нарушений. По 5 млн рублей передали Максим Чигинцев и Анна Белоусова из Челябинска. Чигинцев возглавляет одну из компаний, ранее принадлежавшую депутату Госдумы от эсеров, совладельцу корпорации «Макфа» Вадиму Белоусову. Он заседает в парламенте с 2011 года, когда избирался от «Единой России». В 2016 году вместе со своим партнером, экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем вышел из «ЕР», и в следующий созыв избирался уже от «СР».

В 2018 году против Белоусова и Юревича возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В качестве меры пресечения Белоусову запретили только выезжать за границу, в 2021 году он избрался в новый созыв Госдумы. В июне 2022 год прокуратура запросила ему 14 лет колонии.

Еще одним спонсором партии стал депутат Госдумы Олег Шеин, который пожертвовал 4,7 млн рублей. Он довольно последовательно выступает против запретительных законов последних лет.

ЛДПР: ФГУП и муж депутата

ЛДПР собрала 1,6 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей поступило из федерального бюджета. Самым крупным жертвователем стало АО «Учхоз „Липовая гора“». До марта 2022 года его учредителем числился уже ликвидированный ФГУП «Учхоз „Липовая гора“ Пермской государственной сельхозакадемии». Из-за долгов ФГУПа «Липовая гора» перешла кредиторам — сейчас компания реорганизована в одноименное ООО и принадлежит Элгудже Сетуридзе. По данным «Ъ», он связан с депутатом заксобрания Пермского края от ЛДПР и бывшим директором «Газпром межрегионгаз Пермь» Николаем Благовым.

В сумме 11 млн рублей пожертвовали три компании, аффилированные с пермской сетью автозаправок «Экойл». Ее связывали с депутатом местного заксобрания от ЛДПР Алексеем Золотаревым. Сейчас учредителем и директором компаний числится Анатолий Коновалов.

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Еще 2 млн рублей ЛДПР дало кировское ООО «Страна карт», принадлежащее Юрию Тырыкину. Он также владеет ООО «Компания ФП», где в должности заместителя гендиректора работает депутат заксобрания Кировской области от ЛДПР Ольга Тырыкина.

Почти 2,3 млн рублей пожертвовал ЛДПР депутат заксобрания Севастополя от партии Илья Журавлев. 1,2 млн перечислил волейболист клуба «Газпром-Югра» Максим Тройнин. Ровно 1 млн партии пожертвовал депутат Пермской думы и глава регионального отделения Константин Бусовиков.

Более 640 тыс. рублей в ЛДПР вложила Виктория Нестеренко из Новосибирска. Она была соучредителем ООО «Интернет-новости» вместе с Василием Стрекаловым — избравшимся от ЛДПР депутатом горсовета Новосибирска и работающим помощником депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. Почти 600 тыс. рублей партии пожертвовала депутат Нижнеингашского райсовета Красноярского края от ЛДПР Мария Ледянкина.

«Новые люди»: член избиркома и бывший единоросс

Впервые попавшая в Госдуму партия «Новые люди» в 2021 году смогла собрать 635 млн рублей. Это единственная из парламентских партий, основу бюджета которой составили пожертвования физлиц — они передали более 485 млн рублей.

Крупнейшим спонсором стало АО «Фаберлик», принадлежащее основателю партии Алексею Нечаеву (после избрания в Госдуму он передал долю в доверительное управление). Компания дала 43,3 млн рублей.

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Еще 43 млн рублей партия получила от АО «Дальневосточный коммерческий холодильник». Компанию возглавляет бывший депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Кондратов. По данным последнего раскрытия списка аффилированных лиц АО принадлежит четырем ООО: «ДальРыбПорт», «Аква-Ресурсы», «Берега Приморья», «Магистраль-ДВ».

Две первых компании также владеют другим спонсором «Новых людей» - АО «Терминал Астафьева», которое передало партии еще 43 млн рублей. Членом совета директором «Далькомхолода» и «Терминала Астафьева» числится Алексей Оськин — член избирательной комиссии Приморского края.

14 млн рублей «Новым людям» пожертвовала «Дальневосточная транспортная компания», принадлежащая Елене Кухарук и Константину Гапоненко. Еще 1 млн дала компания «Кварта-Л», принадлежащая Антону Тяпочкину - он шел вторым номером в списке кандидатов в Курскую облдуму. Так же, вторым в списке, только в Липецкую облдуму, шел Игорь Басинских — директор «ЗМК Форвард», пожертвовавший партии 750 тыс. рублей. Оба проиграли кампанию.

Крупнейшими жертвователями-физлицами стали непубличные люди. От 4,3 до 4,6 млн рублей дали Булат Хациев, Евгений Кононов, Владислав Фоменко, Анна Феклина, Наталья Андреева. Только Кононов на тот момент был старше 24 лет. Про Хациева известно, что он учится в РЭУ имени Плеханова на программе «Капитаны», финансируемой основателем «Новых людей» Алексеем Нечаевым.

Тайга.инфо