Объявлены довыборы в новосибирское заксобрание

© Кирилл Канин

В Новосибирской области объявлены довыборы в региональный парламент. Они пройдут на двух округах.

Избирком Новосибирской области начинает принимать документы от кандидатов в депутаты заксобрания по округам №4 и №10. Выдвижение продлится до 20 июля.

Округ №4 остался вакантным после избрания в Госдуму депутата Олега Иванинского ("Единая Россия"). В него входят Здвинский и Барабинский районы.

Довыборы по округу №10 назначены после лишения мандата Валентина Сичкарёва («Единая Россия»). Он был признан виновным в мошенничестве. Округ включает в себя Коченевский район и часть Чулымского.

Пока, по данным ГАС.Выборы, никто не подал документы для регистрации. Известно, что "ЕР" выдвинет на округе №4 экс-главу Первомайского района Новосибирска Виталия Новосёлова. При этом в самой партий не все поддерживают такой выбор, писала Тайга.инфо.

Выборы пройдут 11 сентября.