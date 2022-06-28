Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 116

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Задержан политик Илья Яшин.

14:09 Объемы производства скота и птицы на убой сократилось в Новосибирской области в 2021 году по сравнению с 2020-м. Об этом сообщил депутат заксобрания Сергей Кальченко (КПРФ).

«Снизилось производство крупы, сыров, площади закладки многолетних насаждений. Оборот оптовой торговли в 2021 году уменьшился на 4% в сравнении с показателями 2020-го», — приводит данные обком КПРФ.

«В нынешних условиях это особенно важно, потому что эти показатели непосредственно связаны с продовольственной безопасностью», — отметил Кальченко.

13:40 Работавшая в России с 1935 года корпорация KONE, уходит из страны. Это крупнейший в мире производитель лифтов и эскалаторов. АО «КОНЕ Лифтс» будет передано топ-менеджерам компании: гендиректору Алексею Самковичу, финансовому директору Веронике Меркуловой и руководителю юридического департамента Елене Эпп.

«Компания будет осуществлять все необходимые мероприятия в рамках технического обслуживания эксплуатируемых в России лифтов и эскалаторов и продолжит выполнять обязательства по гарантийному обслуживанию оборудования, — говорится в заявлении. — Несмотря на смену собственника, компания завершит все открытые проекты в стадии исполнения – работы будут завершены и оборудование будет передано клиентам. С даты подписания соглашения о продаже бизнеса и на период три месяца после закрытия сделки российская компания возобновит поставки запчастей для обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации установленного электроподъемного оборудования KONE».



«KONE присутствует на российском рынке с 1935 года, это по-настоящему длительная и успешная история, и решение об уходе было непростым. К сожалению, текущая ситуация вынудила корпорацию принять такое решение», — отметил Самкович.

13:33 Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России до 6 июля.



«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

13:29 Посевная кампания не выполнена в Туве на 10%.

«В этом году засеяно 50,3 тыс. гектаров, что составило 90% к плану», — говорится в сообщении регионального правительства 28 июня. — <…> Зерновой клин на 8% сократился в Тандинском районе. Здесь же, а также в Эрзинском районе не выполнили план по посеву кормов».

Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил минсельхозпроду проверить эффективностиь использования бюджетных средств, выделенных хозяйствам, которые «не справились с заданиями».

13:00 Отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах из-за препятствий со стороны российских же властей. Об этом узнал «КоммерсантЪ».



Процедура трудоустройства в иностранные авиакомпании предполагает, что они запрашивают стандартные данные о выдаче пилотского удостоверения и его актуальности у Росавиации. Но это ведомство, по сведениям издания, сейчас просто отказывается предоставлять данные. Один из источников рассказал, что регулятор в некоторых случаях ссылался на «невозможность раскрыть персональные данные», а в остальных просто игнорировал запросы.

При этом в мире есть спрос на российских пилотов. По данным профсоюзов, с начала марта поступило около 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции, но трудоустроиться смогли только 100 человек.

12:26 Российский бизнесмен, член наблюдательного совета «А-мобаил» Евгений Палант найден убитым вместе с женой в поселке Заречье в Подмосковье. На телах обнаружили многочисленные ножевые ранения.



«А-мобаил» — это сотовый оператор в Абхазии. У Евгения Паланта также есть доля в инжиниринговой компании «Инсталсайт», которая оказывает услуги по созданию и обслуживанию систем связи.

«Мы потеряли такого человека, мецената, который создал в Абхазии успешный бизнес, развивал абхазскую культуру, являлся гражданином Республики Абхазия. Такого человека мы потеряли. Это большая трагедия», — заявил гендиректор «А-мобаил» Борис Барциц журналистам.

Палант, в частности, поддерживал Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Абхазии.

11:40 Спрос на электроэнергию начал падать в России. По оценкам «Ъ», в европейской части и на Урале, на которые приходится около 80% потребления в стране, плановые объемы сократились почти на 5% за последнюю неделю.

«Самое сильное падение — свыше 10% год к году — произошло в Смоленской и Самарской областях, а также в Калмыкии. По расчетам „Ъ“, показатель заметно снизился в регионах, где в том числе расположены металлургические заводы: в Вологодской области — на 6,85%, Липецкой — на 3,5%, Челябинской — на 3,3%», — пишет издание.

Один из источников подтвердил, что металлурги уменьшают покупку электроэнергии. В Московской и Ленинградской областях спрос сократился на 1% и 2,78% соответственно. При этом в Сибири, в среднем, плановые объемы потребления растут, но вот в Туве и Кузбассе показатель упал сразу на 3,2%.

11:02 Первая партия российских «автономных кибер-кафе с человекоподобным роботом-кассиром Дуняшей» будет направлена в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил РИА Новости директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.



«Соглашение подписано на международной выставке Arab Health с компаний Action to Action из ОАЭ. Они планируют закупить не менее пяти роботизированные кафе в течении 2022-2023 года», — утверждает Кивокурцев.

Речь идет о «роботе Дуняша», которого показали на Петербургском международном экономическом форуме кофе. Он якобы продавал мороженое и кофе.

Фирма «Промобот» зарегистрирована в Перми. Ее выручка в 2021 году составила 169 млн рублей, чистый убыток — 78,7 млн. При этом на ее балансе числится активов почти на 600 млн. Компания, по данным «Контур. Фокус», принадлежит Алексею Южакову, Григорию Плужнику, Олегу Кивокурцеву, Максиму Утеву, Максиму Чугунову, Игорю Еремееву, а также АО «Модернизация инновация развитие» (учреждено правительственным Агентством стратегических инициатив — АСИ), ООО «Фри Инвест» (также подконтрольно АСИ через Фонд развития интернет-инициатив) и ООО «УК «Дальневосточный фонд высоких технологий» («дочка» «Роснано» и «ВЭБ»).





10:53 Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Якутии из-за лесных пожаров. «На всей территории Якутии решением региональной комиссии по ЧС ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами», — заявил замминистра экологии региона Андрей Коноплев.

По последним данным «Авиалесохраны», в регионе охвачено огнем около 60 тыс. га леса.

Еще 15,5 тыс. га региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила не тушить. При этом с 25 июня этот показатель вырос в три раза.

Тайга.инфо рассказывала, что лесные пожары в Сибири частично не тушат под предлогом того, что затраты на это могут превысить прогнозируемый ущерб.

Главное на утро 28 июня

• В Москве задержан муниципальный депутат, оппозиционер Илья Яшин. Полицейские забрали его во время прогулки на улице без объяснения причин. Его увезли в ОВД Лужники, где ему предъявили ст.19.3 КоАП (неповиновение полиции), сообщила его подруга, журналистка Ирина Баблоян.

«Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было не так», — отметила Баблоян.

К политику не допускают его адвоката Вадима Прохорова, передает ОВД-инфо**.

• Британская компания IHG, владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, заявила о прекращении деятельности в России.

«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимся санкционным режимом в Великобритании, США и ЕС, а также продолжающимися и усиливающимися трудностями из-за работы там», — говорится в заявлении.

• Канада ввела очередные санкции против России из-за Украины. Среди них оказался запрет на экспорт технологий, которые могут улучшить обороноспособность и военную промышленность России и Беларуси - Канада перестанет поставлять компоненты, разработанные специально для квантовых компьютеров, микроскопы и оборудование для современного производства.

Кроме того, в новый санкционный список попали шесть граждан и 46 компаний: бывший гендиректора «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, президент «Ростелекома» Михаила Осеевский, депутата Госдумы от Чечни Адам Делимханов, гендиректор «Института политических исследований» Сергей Марков, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, прокурор Москвы Денис Попов, предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и другие.

• Поправки, позволяющие отправлять в армию по контракту сразу же после выпуска из школы, не будут рассматриваться до сентября 2022 года, заявила глава комитета парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

• Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, сообщило международное рейтинговое агентство Moodyʼs. «27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее Bloomberg также распространил сообщение о том, что Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте впервые за столетие. «Эти утверждения о дефолте в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен, а тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателя, — это уже не наши проблемы», — считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

