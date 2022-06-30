Обвиненному в лоббировании застройщика вице-спикеру горсовета Новосибирска предложили покинуть пост

© Соцсети. Евгений Лебедев (слева)
Обвиненному в лоббировании застройщика вице-спикеру горсовета Новосибирска предложили покинуть пост
30 Июн 2022, 06:55

Вице-спикеру горсовета Новосибирска Евгению Лебедеву предложили взять самоотвод. Ранее его обвиняли в лоббировании интересов строительной группы компаний «Расцветай».

«За эти девять месяцев Евгений Владимирович не раз оскорбил коллег по горсовету, публично по-хамски вел себя по отношению к председателю горсовета, мэру Новосибирска. Я уже молчу про ЛГБТ-историю Евгения Владимировича из Первомайского района. У меня предложение, может, Евгению Владимировичу не ограничивать себя данным тяжелым и ответственным статусом вице-спикера по горхозяйству и взять самоотвод, — заявил на сессии депутат Георгий Андреев (КПРФ). — Я уверен, что абсолютно любой депутат в этом зале справится с этой должностью лучше».

Ранее Лебедева обвинили в лоббировании интересов ГК «Расцветай», в том числе при перезонировании территории бывших казарм на улице Узорная в Первомайском районе под жилье.

Перезонировать территорию просило ООО «Орион». Компания принадлежит ООО «Расцветай инвест», которым, в свою очередь, владеет Владислав Савельев — брат депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева («Единая Россия»).

«Они снимают. Женя, не реагируй», — сказала Лебедеву кто-то из депутатов, возможно, Ирина Беспечная.

«С Лебедевым вообще удивительная история. Человек, который шлет в буквальном смысле на три буквы избирателей, постоянно по-хамски ведет себя с журналистами, не умеет различать, с кем можно разговаривать на ты и вы, — отметил в своем стриме независимый депутат горсовета Сергей Бойко, находящийся в вынужденной эмиграции. — <…> И это — заместитель председателя. Тем не менее, „Единая Россия“ за бывшего лдпровца вступается».

Бойко отметил, что существует процедура отзыва вице-спикера. «Но попытались хотя бы так», — констатировал депутат.


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