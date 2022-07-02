СМИ: Еще одного новосибирского ученого забрали в московский изолятор по делу о «госизмене»

© itam.nsc.ru. Анатолий Маслов
СМИ: Еще одного новосибирского ученого забрали в московский изолятор по делу о «госизмене»
02 Июл 2022, 09:47

Пожилого ученого из Новосибирска арестовали по подозрению в «госизмене». 75-летнего профессора НГУ увезли в изолятор Лефортово. Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ забрали в московское СИЗО по тому же делу 54-летнего ученого с последней стадией рака.

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ), сообщает издание «Родные берега» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник редакции утверждает, что 75-летнего ученого подозревают в передаче данных представляющих государственную тайну, а именно связанных с гиперзвуком.

Анатолий Маслов — ведущий специалист в области динамики вязкого газа. «Основное направление его научной деятельности – аэрогазодинамика. Им разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата; выяснены причины „реверсов перехода“», — рассказали в институте.

Профессора Новосибирского государственного университета (НГУ) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Анатолия Маслова задержали в начале недели, рассказал источник «Родных берегов». А 28 июня, постановлением Советского районного суда его арестовали и на самолете доставили в московское СИЗО Лефортово.

Ранее сотрудники ФСБ задержали известного новосибирского ученого Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ по уголовному делу о «госизмене». 54-летнего мужчину, у которого серьезное онкологическое заболевание, забрали прямо из больницы. Его посадил в московское СИЗО Советский районный суд Новосибирска, писала Тайга.инфо.

Как рассказывал Тайге.инфо сын Колкера Максим, его отца обвинили в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну».

Источник «Родных берегов» уточнил, что Колкера и Маслова отправили в Москву только потому, что дела о госизмене расследуются Центральным аппаратом ФСБ России.

Все подробности дела читайте здесь


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