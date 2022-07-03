Задержанный ФСБ новосибирский ученый Дмитрий Колкер умер

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Известный новосибирский ученый Дмитрий Колкер скончался. Сотрудники ФСБ задержали его 30 июня прямо в больнице, несмотря на последнюю стадию рака, а суд отправил его в московское СИЗО.

Доктор наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер скончался. Это сообщила КП-Новосибирск и подтвердил источник Тайги.инфо.

В социальных сетях родственников ученого пока нет никакой информации.

Колкера задержали сотрудники ФСБ 30 июня, писала Тайга.инфо. 54-летнего мужчину, у которого серьезное онкологическое заболевание, забрали прямо из больницы. Советский районный суд Новосибирска арестовал его, мужчину отправили в московское СИЗО «Лефортово».



Как рассказывал Тайге.инфо сын Колкера Максим, его отца обвинили в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК).

Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара. При этом такие лекции читают студентам в вузах.

«Абсолютно все доклады на международных конференциях заверяются в специальных отделениях, что не содержат гостайны. С ним был везде сотрудник ФСБ, который летал с ним вместе в Китай, запрещал говорить на английском и выступать на английском», — говорил сын ученого.

Дмитрия Колкера, у которого последняя стадия рака, забрали прямо из больницы. Он не может питаться самостоятельно.

«В семь часов [утра] забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене, из частной клиники. При этом только там ему могли помочь (мы были во всех клиниках Новосибирска), — рассказал Тайге.инфо сын Колкера. — И в семь утра мне звонит следователь, что ваш отец арестован. <...> Потом следователь говорил маме, что там [в СИЗО] классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника».

Кроме того, в квартире семьи прошли обыски. Силовики забрали технику ученого, а его увезли на самолете в Москву. По сообщению супруги в соцсетях 2 июля, адвоката не пускали в «Лефортово».

Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.