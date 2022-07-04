Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 122

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:39 Сотрудники полиции убрали и новый мемориал ученому Дмитрию Колкеру, сообщает «Ненаучный городок».

17:18 В новосибирском Академгородке, возле памятника его основателю Михаилу Лаврентьеву, вновь появился стихийный мемориал памяти ученого Дмитрия Колкера, сообщил Тайге.инфо читатель.

Предыдущий мемориал у памятника академику Валентину Коптюгу снесли накануне, а рядом поставили наряд полиции.

Доктор наук, завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер погиб после того, как его сотрудники ФСБ задержали его прямо в больнице, несмотря на последнюю стадию рака, а суд отправил его в московское СИЗО. Через два дня после ареста он умер.

На новом месте так же стоит фотография 75-летнего ученого из Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Его так же арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву. Жители требуют освободить Маслова.

16:31 Бывшая ведущая «Эха Москвы» Ирина Баблоян заявила в своем тг-канале о том, что ее преследуют сотрудники центра «Э».

По словам журналистки, две недели назад они попытались на улице «проверить ее телефон», а сегодня с неизвестной целью дежурят у подъезда. При этом каждый раз силовики обращаются к журналистке по имени, оказывая таким образом давление.

«Эмоциональное давление, чтобы не расслаблялись, если решили остаться в России», — заявила она.



Баблоян — подруга политика Ильи Яшина. Она стала очевидицей его задержания в Москве в ночь на 28 июня. В тот же день его арестовали на 15 суток по административному делу о «неповиновении полиции».



16:08 «Лаборатория Касперского» планирует выпустить свою операционную систему для компьютеров и смартфонов. Сроков компания не называет, сообщает госагентство «РИА Новости».

15:13 Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал «перековать мечи на орала» после взрывов в Белгороде 3 июля. Погибли четыре человека.

«Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от <…> [„спецоперации“] в мирном Белгороде. Однако, никто не знает ни дня, ни часа, когда наша земная жизнь завершится, никто не ведает, как это произойдет (Мф. 24:36–39). Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома. Пора, по слову Священного Писания, „перековать мечи на орала“ (Ис.2:4). Да сохранит Господь всех живущих и дарует мир на земле», — цитирует священнослужителя митрополия.

14:50 18 человек пострадали при обрушении экрана и декорации для спортивных игр в якутском селе Борогонцы. Конструкции упали из-за ураганного ветра, сообщил губернатор Айсен Николаве в своем телеграм-канале.

Среди пострадавших были трое детей.

Фото yakutia-daily.ru

14:28 Рубль обвалился к доллару и евро на Московской бирже на старте торгов 4 июля. Доллар торговался по 55,82 рубля (+1,32 рубля к 1 июля), евро — по 58,33 (+1,8 рубля).

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил валютных интервенций для снижения курса рубля, укрепление которого, по данным чиновников, негативно сказывается на российской экономике.

14:04 Министерство финансов РФ предложило уменьшить бюджеты по госпрограммам в 2023–2025 годах на 1,6 трлн рублей для «обеспечения сбалансированности» бюджета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на методику расчета предельных базовых ассигнований федерального бюджета.

Программу «Развитие транспортной системы» сократят на 390 млрд, «Научно-технологическое развитие» – на 150 млрд, «Обеспечение обороноспособности страны» – на 120 млрд рублей.

В Минфине утверждают, что секвестр не коснется исполнения социальных обязательств и оплаты труда. Куратор каждой госпрограммы, по версии чиновников, сам должен определить, от каких расходов отказаться.



13:40 Туры из России в Турцию подорожали вдвое по сравнению с доковидным периодом, а по сравнению с летом 2021 года – на 50%. Об этом сообщили в сервисе поиска и покупки туров онлайн Level.Travel агентству РИА Новости.

Средний чек на туры в Турцию летом 2022 года оказался на 174% выше, чем на курортах РФ, на 27% выше Египта и на 12% выше ОАЭ. Минимальная стоимость семидневного тура в июле на двоих оценивается в 77 тыс. рублей (перелет из Москвы, трансфер и трехзвездочная гостиница без питания).

13:19 Минпросвещения разрабатывает видеоплатформу для школьников под рабочим названием «Мое просвещение», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. Для сервиса планируют заказать курсы Владимира Мединского по истории XVIII века.

По сведениям собеседника издания, одним из ключевых поставщиков планируется сделать Госфильмофонд.

Советник министра просвещения Антон Назаров подтвердил «Ведомостям» информацию о работе над платформой. На ней, по словам Назарова, будет собран «образовательный и воспитательный контент».

12:59 В новосибирском Академгородке так.

Фото читателя



12:44 Зарубежные производители предложили исключить из перечня товаров на параллельный импорт косметику и парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе, говорится в письме «Русбренда». Речь идет о средствах производства Nivea, Rexona, Vanish, Domestos. В организации заявили, что это поможет отсеять контрафактную продукцию, передают «Известия».

12:15 IKEA объявила в России распродажу с 5 июля. Об этом сообщается на сайте компании.

Покупать можно будет, пока запасы на складах не иссякнут, и только на сайте. Зона доставки ограничена городами, где есть магазины сети: в Сибири это Омск и Новосибирск. При этом услуга сборки будет недоступна, а самовывоз ограничен по времени.

В компании сообщили, что покупать можно будет товары любых габаритов, однако некоторые виды нельзя купить по отдельности — например, петли к мебели.

Заказать товары в приложении IKEA невозможно. Оплата по виртуальным картам пройдет, но подарочные карты и скидочные карты IKEA Family применить не получится.

11:47 Американская MSD прекращает поставки в РФ вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, но сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов, сообщает «Коммерсант».

Из комментария MSD изданию следует, что могут прекратиться поставки не только вакцин, но и других препаратов, у которых есть аналоги в стране. В России у компании в обороте 25 таких лекарств, среди них — гипогликемический препарат «Янувия», «Ремикейд» от ревматоидного артрита, антибиотики «Инванз» и «Кубицин», а также онкопрепарат «Темодал».



11:25 Выручка российских компаний, разрабатывающих программное обеспечение, упала на 26% в апреле по сравнению с мартом (с 275,8 млрд до 203,3 млрд рублей). В мае показатель продолжил снижаться — до 187,1 млрд (на 8%). Это следует из данных Росстата.

При этом, как отмечает РБК, майский показатель оказался на 44% выше оборота за тот же месяц 2021-го.

10:57 Ипотечный рынок обрушился в Алтайском крае в пять раз в апреле 2022 года. Это следует из данных Центрального банка, на которые обратил внимание «Толк».

В апреле было выдано 568 займов, что в пять раз меньше, чем в марте, и в шесть — чем в апреле 2021-го. Показатель стал самым низким за последние три года.

В денежном эквиваленте объем займов снизился с 6 млрд рублей в марте до 1,4 млрд в апреле.

10:40 Новосибирская компания Cyberia Limited отключила собственный сайт, закрыла сообщество во «ВКонтакте» и переименовала юрлицо. Ранее она получила грант на 260 млн рублей от организации, подконтрольной администрации президента, для разработки компьютерной игры о периоде Смутного времени в России.

Все подробности читайте здесь.

10:04 В новосибирском Академгородке снесли стихийный мемориал памяти ученого Дмитрия Колкера, пишет «Ненаучный городок». Рядом поставили наряд полиции.

Доктор наук, завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер погиб после того, как его сотрудники ФСБ задержали его прямо в больнице, несмотря на последнюю стадию рака, а суд отправил его в московское СИЗО. Через два дня после ареста он умер.

Решение об аресте выносил Советский райсуд Новосибирска в Академгородке. Колкера подозревали по статье о «госизмене» (ст 275 УК).

Жители устроили мемориал у памятника академику Валентину Коптюгу. Там же появилась фотография 75-летнего ученого из Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву. Жители требуют освободить Маслова.

Главное на утро 4 июля

• Роскомнадзор заблокировал сайт «Скат media» на территории РФ, сообщила редакция.

«Сайт „Ската“ внесён в реестр запрещённой информации по решению Генпрокуратуры сегодня, 3 июля. До этого блокировка осуществлялась лишь частично и неофициально. Специалисты „Роскомсвободы“ пришли к мнению, что прошлая блокировка была лишь тестовой», — отметили в издании.

• Российское судно «Жибек Жолы» с грузом зерна задержано в районе турецкого порта Карасу, передает Reuters. Следователи намерены выяснить происхождение зерна и определить, не было ли оно украдено, отметил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Грузовоз принадлежит казахстанской компании KTZ Express, но арендован российской компанией Green-Line.

• Более 1 тыс. экспонатов музея-усадьбы русского композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области сгорели при пожаре. Восстановить можно лишь пятую часть, сообщила «Интерфаксу» гендиректор музея Светлана Мельникова.

«Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам», — рассказала она.

• 70 российских дипломатов, высланных властями Болгарии, покинули страну. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова хотела предложить Москве закрыть посольство в Болгарии, что привело бы к разрыву консульских отношений между Россией и Болгарией.

В Болгарии, по данным местных властей, недвижимость имеют около 300 тыс. россиян.

• Минприроды РФ изучает возможность перевода части территории Кавказского заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, в Сочинский заказник. Массив могут отдать под застройку всесезонного горного курорта «Долина Васта», который планируется запустить к 2029 году, узнал «Ъ».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.