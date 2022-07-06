Семье погибшего после ареста Дмитрия Колкера придется перевозить тело за свой счет
Семья новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который умер после ареста на последней стадии рака, вынуждена перевозить тело за свой счет. Ранее родственников оповестили о гибели лишь телеграммой.
Семья должна будет за свой счет перевезти из Москвы в Новосибирск тело ученого Дмитрия Колкера, который умер 2 июля после ареста по делу о госизмене. Об этом в интервью New York Times рассказал его сын Максим Колкер.
«К сожалению, на сегодня каких-то новостей у меня нет. Мы в режиме ожидания, идёт работа с документами и организацией. Есть сложности, их достаточно много. Я опубликую ещё несколько постов о папе и свои тёплые воспоминания о нем», — написала дочь Колкера Алина Миронова во «ВКонтакте».
54-летнего доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ 30 июня, писала Тайга.инфо. 54-летнего мужчину, у которого серьезное онкологическое заболевание, забрали прямо из больницы. Советский районный суд Новосибирска арестовал его, мужчину отправили в московское СИЗО «Лефортово».
Как рассказывал Тайге.инфо сын Колкера Максим, его отца подозревали в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК).
Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара. При этом такие лекции читают студентам в вузах.
«Абсолютно все доклады на международных конференциях заверяются в специальных отделениях, что не содержат гостайны. С ним был везде сотрудник ФСБ, который летал с ним вместе в Китай, запрещал говорить на английском и выступать на английском», — говорил сын ученого.
Дмитрия Колкера, у которого последняя стадия рака, забрали прямо из больницы. Он не мог питаться самостоятельно.
«В семь часов [утра] забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене, из частной клиники. При этом только там ему могли помочь (мы были во всех клиниках Новосибирска), — рассказал Тайге.инфо сын Колкера. — И в семь утра мне звонит следователь, что ваш отец арестован. <...> Потом следователь говорил маме, что там [в СИЗО] классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника».
Кроме того, в квартире семьи прошли обыски. Силовики забрали технику ученого, а его увезли на самолете в Москву.
Колкер скончался 2 июля. Родственникам сообщили об этом телеграммой, в которой утверждается, что его привезли из СИЗО «Лефортово» в ГКБ №29, где он умер.
Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.