Семье погибшего после ареста Дмитрия Колкера придется перевозить тело за свой счет

© vk.com/alya_kolker. Дмитрий Колкер

Семья новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который умер после ареста на последней стадии рака, вынуждена перевозить тело за свой счет. Ранее родственников оповестили о гибели лишь телеграммой.

Семья должна будет за свой счет перевезти из Москвы в Новосибирск тело ученого Дмитрия Колкера, который умер 2 июля после ареста по делу о госизмене. Об этом в интервью New York Times рассказал его сын Максим Колкер.

«К сожалению, на сегодня каких-то новостей у меня нет. Мы в режиме ожидания, идёт работа с документами и организацией. Есть сложности, их достаточно много. Я опубликую ещё несколько постов о папе и свои тёплые воспоминания о нем», — написала дочь Колкера Алина Миронова во «ВКонтакте».

54-летнего доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ 30 июня, писала Тайга.инфо. 54-летнего мужчину, у которого серьезное онкологическое заболевание, забрали прямо из больницы. Советский районный суд Новосибирска арестовал его, мужчину отправили в московское СИЗО «Лефортово».

Как рассказывал Тайге.инфо сын Колкера Максим, его отца подозревали в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК).

Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара. При этом такие лекции читают студентам в вузах.

«Абсолютно все доклады на международных конференциях заверяются в специальных отделениях, что не содержат гостайны. С ним был везде сотрудник ФСБ, который летал с ним вместе в Китай, запрещал говорить на английском и выступать на английском», — говорил сын ученого.

Дмитрия Колкера, у которого последняя стадия рака, забрали прямо из больницы. Он не мог питаться самостоятельно.

«В семь часов [утра] забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене, из частной клиники. При этом только там ему могли помочь (мы были во всех клиниках Новосибирска), — рассказал Тайге.инфо сын Колкера. — И в семь утра мне звонит следователь, что ваш отец арестован. <...> Потом следователь говорил маме, что там [в СИЗО] классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника».

Кроме того, в квартире семьи прошли обыски. Силовики забрали технику ученого, а его увезли на самолете в Москву.

Колкер скончался 2 июля. Родственникам сообщили об этом телеграммой, в которой утверждается, что его привезли из СИЗО «Лефортово» в ГКБ №29, где он умер.

Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.