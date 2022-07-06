Решение об аресте новосибирского ученого Колкера вынесла судья Алиева

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Стало известно, кто выносил решение о заключении новосибирского ученого Дмитрия Колкера в СИЗО. Также названа фамилия одного из следователей по делу о ﻿﻿﻿«госизмене», по которому арестовали доктора наук с последней стадией рака.

54-летний доктор наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер не признал вину перед гибелью. Об этом сообщил его адвокат Александр Федулов.

«Колкер не признавал вину, в этом была его принципиальная позиция. Мы также изучим документы, связанные со смертью Колкера, чтобы понять, каким еще образом можно будет попытаться привлечь к ответственности должностных лиц, повлиявших на решение о его аресте», — сказал защитник.

В процессе по избранию меры пресечения 30 июня Колкера представлял адвокат по назначению Вадим Колбаса. Он затруднился сказать Тайге.инфо, какой именно судья Советского районного суда Новосибирска рассматривал ходатайство следствия об аресте.

По данным «Прецедента», решение об аресте Колкера, после которого его увезли в московское СИЗО «Лефортово», принимала судья Ирина Алиева.

В 2016 году новосибирское заксобрание назначило Ирину Алиеву мировым судьей в Советском районе. В 2020-м президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алиевой федеральным судьей в Советский райсуд. Она рассматривает уголовные дела.

«Защита ходатайствовала о приобщении к материалам дела медицинских документов Дмитрия Борисовича. Он сам лично их отбирал, все заключения и эпикризы были при нем, — теперь утверждает адвокат по назначению Колбаса. — Его заболевание входит в перечень заболеваний, определенных постановлением правительства РФ, препятствующих помещению под стражу. Суд объявил перерыв для изготовления копий, секретарь судьи делала копии этих медицинских документов. Судья знакомилась с ними. Возможно, для того, чтобы понять, что состояние здоровья препятствует содержанию под стражей, судье нужно было заключение эксперта».

Защита обжаловала арест Колкера. Рассмотрение апелляции назначено на 11 июля в Новосибирском областном суде, утверждают в региональном управлении Судебного департамента. Правда адвокат Вадим Колбаса сказал Тайге.инфо, что ему об этом неизвестно.

Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ 30 июня. 54-летнего мужчину, у которого была четвертая стадия рака и который не мог самостоятельно питаться, забрали прямо из больницы. По данным сына ученого, фамилия одного из следователей ФСБ, занимавшегося делом — Морозов.

Ученого могли подозревать в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК). Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара. При этом такие лекции читают студентам в вузах.

«Абсолютно все доклады на международных конференциях заверяются в специальных отделениях, что не содержат гостайны. С ним был везде сотрудник ФСБ, который летал с ним вместе в Китай, запрещал говорить на английском и выступать на английском», — говорил сын ученого.

«В семь часов [утра] забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене, из частной клиники. При этом только там ему могли помочь (мы были во всех клиниках Новосибирска), — рассказал Тайге.инфо сын Колкера. — И в семь утра мне звонит следователь, что ваш отец арестован. <...> Потом следователь говорил маме, что там [в СИЗО] классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника».



Кроме того, в квартире семьи прошли обыски. Силовики забрали технику ученого, а его увезли на самолете в Москву.

Суд отправил Колкера в СИЗО «Лефортово» в Москве 30 июня. Он скончался 2 июля. Родственникам сообщили об этом телеграммой, в которой утверждается, что его привезли из СИЗО в ГКБ №29, где он умер.

Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.

