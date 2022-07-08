Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 126

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

16:53 Мещанский районный суд назначил муниципальному депутату Алексею Горинову 7 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, сообщает тг-канал «Свободу Алексею Горинову».

Горинова обвинили по статье о «фейках» о ВС РФ ( пункты «а», «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Приговор вынесла судья Олеся Менделеева. По сведениям тг-канала, пользователь «Пикабу» якобы увидел видеозапись с заседания Совета депутатов МО Красносельский. Он пожаловался на слова Горинова в СК.

16:21 В части ресторанов «Вкусно — и точка», открывшихся вместе McDonald`s, временно не будет картофеля фри, передает MSK1.ru. «В отдельных заведениях не будет еще и картофеля по-деревенски», — пишет издание.

Кроме того, пользователи заметили, что в меню на сайте и в приложении ресторанов KFC больше не отображаются картофель фри и картофель по-деревенски среднего и большого размеров, также в меню больше нет кофе и наггетсов, писала «Газета.Ru» 5 июля.



16:11 Нынешней заработной платы недостаточно 39% трудоустроенных новосибирцев для основных трат, следует из опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Самой большой статьей расходов почти для половины опрошенных является еда.

Все подробности читайте здесь.

15:54 «Концерн „Калашников“», выпускающий стрелковое оружие, экипировку и спецтехнику, объявил о повышении зарплаты сотрудникам. За шесть месяцев 2022 года зарплата штата выросла в среднем на 11%, говорится в заявлении компании.

«В прошлом году средняя зарплата на предприятии составила около 48 тыс. рублей в месяц, — рассказал управляющий директор концерна Андрей Барышников. — К июлю этого года ее значения достигли уровня 54 тыс. рублей. Также с 1 июля предусмотрена индексация заработных плат, рост дохода составит в среднем 1,9 тыс. рублей».

«Ежегодное повышение заработной платы предусмотрено коллективным договором концерна. Ее размеры зависят от выполнения производственных показателей. Индексация в 2021 году составила до 4,3%, в 2022 году — до 5%», — добавили в компании.

25% ГК «Калашников» принадлежит госкорпорации «Ростех», остальные 75% — частным инвесторам, крупнейший из которых Алексей Криворучко. Он — партнер Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, которые раньше были совладельцами корпорации через «ТКХ-Инвест», но продали доли на фоне санкций после присоединения Крыма.

14:53 IKEA приостановила распродажу своих товаров в России.



«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится на сайте шведской сети, уходящей из РФ.

14:25 Добыча на проекте «Сахалин-1» «из-за введенных ограничений» сократилась в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Бюджет Сахалина в 2023 году недополучит до 38 млрд рублей — это около 26% доходов, передает ТАСС.



Из-за простоя возникают не только бюджетные убытки, но и ухудшаются характеристики месторождений, добавил Трутнев. Это значит, что большое количество нефти останется в пластах.

«Россия всегда являлась страной, лидирующей по добыче углеводородов. Сейчас мы, к сожалению, целый ряд компетенций утратили, — считает Трутнев (цитата по „Ъ“). — Надо осваивать шельф, приглашать к сотрудничеству на шельфе дружественные нам страны и возрождать технологии».

14:19 Трое подростков задержаны в Смоленске на пикете. Их могли увезти в отдел полиции №1 в Ленинском районе города, передает 7×7.

По словам активиста Виталия Цицурова, пикет был одиночным, но пара прохожих пожаловалась полицейским на «массовый пикет».



13:56 Иркутск. Фото «Видимый протест».





13:48 Строительство автодороги Томск-Тайга длиной 68 км откладывается на неопределенный срок из-за отсутствия средств. При этом трасса имеет стратегическое значение для двух регионов, в частности, томские предприятия для выхода на Транссибирскую магистраль сегодня вынуждены ехать до Новосибирска, что значительно увеличивает цену продукции.

Все подробности читайте здесь.

12:47 Российские пивовары страдают от недостатка хмеля, рассказал РИА Новости и.о. президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По его словам, на местном рынке нет нужного хмеля, чтобы добиться желаемого вкуса и аромата продукции.

«Объемы отечественного хмеля, который выращивается в Чувашии, очень скромные и не всегда соответствуют нашим спецификациям», — отметил Дурдыев, уточнив, что компания работает над поставками из Турции, но и там нет полного спектра необходимых сортов.

Пиво в России станет дороже, в том числе из-за подорожания упаковки, расходов на сырье и логистику, а также уход с рынка иностранных поставщиков оборудования и алюминиевой тары, добавил Дурдыев.

11:34 В омской IKEA открыт продуктовый магазин, передает Город55. Судя по фотографиям, речь идет о продукции, которая и раньше продавалась в шведском гипермаркете.

Фото t. me/gorod55ru



11:06 Красноярский сенатор Андрей Клишас («Единая Россия») поддержал идею возвращения в Уголовный кодекс статьи о «вредительстве» для чиновников.

«В наш комитет [по госстроительству] поступило письмо Национального антикоррупционного комитета с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве, — рассказал в своем телеграм-канале Клишас. — Суть предложения в письме Н.А.К. в том, что некомпетентность чиновников, которая ведет к угрозам для страны, тоже основания для привлечении этих лиц к уголовной ответственности. Предложение как минимум заслуживает серьёзного обсуждения. Когда смотришь на „успехи“ наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так».



Клишас опубликовал письмо из «НАК».



«Из-за неэффективного выполнения программы импортозамещения и введения против нашей страны санкций, из-за отсутствия конкретных компонентов российская оборонная отрасль лишилась возможности производства стратегического вооружения, которое может оказать прямое влияние на ситуацию СВО. Лица, ответственные за выполнение конкретной задачи, не совершили хищения и служебных злоупотреблений, однако их управленческая позиция нанесла значительный вред обороноспособности страны. Соответственно вопрос о персональной уголовной ответственности напрашивается сам собой, но состав отсутствует», — сказано в письме, под которым стоит подпись главы «НАК» Кирилла Кабанова.



Кабанов предложил вернуть статью «вредительство» в УК РФ, ссылаясь на УК РСФСР от 1926 года, в котором была печально известная ст. 58. Ст. 58−7 касалась «подрыва государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы», ст. 58−9 — «разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом, поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и средств сообщения», ст. 58−14 — «контрреволюционный саботаж, то есть сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленное небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства».

Сама статья «вредительство» появилась только в УК РСФСР от 1960 года: «Действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли или иных отраслей народного хозяйства, а равно деятельности государственных органов или общественных организаций с целью ослабления Советского государства, если это деяние совершено путем использования государственных или общественных учреждений, предприятий, организаций либо путём противодействия их нормальной работе, — наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества».

10:25 «Фонтанка» опубликовала список российских музыкантов, чьи выступления власти якобы сочли «нежелательными». Его распространяют среди промоутеров, но, кто именно его составляет, не уточняется.

Один из собеседников среди организаторов концертов подтвердил подлинность списка, уточнив, что «лист ежедневно корректируется и дополняется». «Впрочем, и без него „все продюсеры прекрасно знают“, кого можно, а кого нельзя», — приводит издание слова источника.

В списке указаны группы ДДТ, «Аквариум», «Би-2», «Машина времени», «Несчастный случай», «Ногу свело», «Элизиум», рэперы Noize MC, Оксимирон, Фейс (Иван Дрёмин*), «Каста», Anacondaz, IC3PEAK, «Алоэ Вера», певицы Земфира, Манижа, Монеточка, Гречка и Дора, а также певец Валерий Меладзе

Главное на утро 8 июля



• Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете заниматься бизнесом на заблокированных интернет-ресурсах. Его подготовили под предлогом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.



Но на деле из формулировок прямо следует, что банкам запретят проводить финансовые операции «по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта», запрещенного на территории России. К таким относятся Facebook**** и Instagram****, а также, например, десятки сайтов СМИ, заблокированных после 24 февраля в РФ.

При этом под запрет не попадет соцсеть «ВКонтакте», в которой также массового блокируют сообщества по требованию Генпрокуратуры. Документ написан так, что для отказа в финансовой операции должен быть заблокирован весь домен, а не конкретная страница. Холдинг VK возглавляет сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Документ внесли депутаты Аркадий Свистунов (ЛДПР) и Анатолий Аксаков («СРПЗП»), а также трое сенаторов.

• В Сбербанке начали выковыривать чипы из невостребованных карт, чтобы вставлять в новые. Это назвали «реимплантацией чипов», сообщила начальница отдела киберкомплаенса компании Ольга Маклашина. Решение связано с дефицитом чипов, который возник из-за проблем с логистикой и выросшей востребованности карты «Мир» после ухода Visa и Mastercard, сказала она агентству ТАСС.

«Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному — реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты», — отметила Маклашина.

• Президент РФ Владимир Путин решил усомниться в существовании политологии как науки. Он встретился с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России», и одна из конкурсанток сказала, что собирается защищать кандидатскую диссертацию в области политических наук.

«В области политологии? — спросил Путин. — Есть такая наука — политология?» Услышав утвердительный ответ, он со смехом добавил: «Спорный вопрос».

«Я так понимаю, всегда так считалось, что чтобы какая-то сфера знаний претендовала на то, чтобы называться наукой, у нее должен быть собственный предмет исследования и собственный метод исследования. В политологии как-то трудно найти присущий только ей метод исследования», — считает Путин, избиравшийся президентов четыре раза.

В стенограмму на сайте Кремля этот диалог не попал.

• Бывший издатель Медузы* и экс-гендиректор «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик объявлен в розыск. На это обратил внимание правозащитник Павел Чиков.

Уголовное дело возбуждено по ст. 207.3 УК (распространение «недостоверной информации» о ВС РФ). Красильщик находится не в России.

• Храм Иверской иконы Божией матери в Москве загорелся после удара молнии. Здание было построено на рубеже XVIII—XIX вв. еков.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.