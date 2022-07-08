Еще один новосибирец погиб при «спецоперации» в Украине

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Он был разведчиком.

Ефрейтор, старший разведчик разведывательной группы специального назначения Александр Евсюков погиб во время «спецоперации» 2 июля. Об этом сообщила государственная газета «Степные зори» во «ВКонтакте».

Евсюков родился 17 апреля 1998 года в селе Черновка Кочковского района области. Окончил Сибирский государственный университет водного транспорта. С ноября 2020 года он вместе с братом начали проходить военную службу по контракту, рассказало издание.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 56−57.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.