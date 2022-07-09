Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 127

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Провайдеры вставляют контекстную провластную рекламу не незащищенные сайты.

11:40 Росстат заявил о снижении потребительских цен на 0,6% и более в 35 регионах России. Речь идет о соотношении цен к маю.

В июне 2022 года по сравнению с маем 2022-го индекс потребительских цен в России составил 99,65%, по сравнению с июнем 2021-го они выросли на 15,9%.

Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, например, капуста белокочанная, по данным статистиков, подешевела на 31,5%, помидоры — на 28,3%, огурцы — на 19,8%, свекла — на 15,0%.

Также снизились цены на молоко стерилизованное – на 1,8%, крупу гречневую — на 1,5%, свинину — на 1,4%, мясо кур — на 0,9%. Цены на яйца куриные в 36 субъектах снизились на 0,2-5,0%, в 37 субъектах — на 5,1-17,7%. А вот в 11 — подорожали.

Выросли цены на маргарин, консервы томатные, шоколад, рис, какао, напитки газированные, вина виноградные, пряники, зефир, пастилу, консервированные овощи, сливочное мороженое, консервы мясные и рыбные, сырки творожные, глазированные шоколадом, варенье, джем, повидло, овсяные хлопья «Геркулес», сыры плавленые, молоко сгущенное с сахаром, воду минеральную и питьевую, сдобные булочные изделия, филе рыбное, соль, кофе и ряд других товаров.

Главное на утро 9 июля

• Минсельхоз РФ решил прокомментировать исчезновение картофеля из продажи в части ресторанов сети «Вкусно и точка», открывшихся на месте McDonald`s. Ранее представители компании связали сокращение ассортимента с неурожайным годом в РФ и закрытием иностранных рынков для импорта.

«Картошка есть — и точка, — уверяют в Минсельхозе. — Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует».

• Закрытие аэропортов юга России до осени может привести к снижению объема перевозок российских авиакомпаний на 10 млн человек, а до конца 2022 года — на 19 млн человек, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

«В связи с закрытием аэропортов юга только за период с мая по август мы, к сожалению, недосчитаемся 10 млн пассажиров. Это без учета трансфера и дополнительно запланированных рейсов», — сказал Савельев президенту РФ Владимиру Путину.

5 июля Росавиация в 22-й раз с 24 февраля продлила запрет на полеты в 11 аэропортов запада и юга РФ: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

• Таганский районный суд Москвы арестовал юристку совета депутатов муниципального округа Якиманка Майю Байдакову на 10 суток за публичной демонстрацию «экстремистской» символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Ее и главу округа Андрея Морева задержали 7 июля у здания суда после того, как самого Морева оштрафовали на 50 тыс. рублей по статье о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

При этом, как рассказал Морев, утром в день заседания ему позвонили из полиции и сказали, что на его машине «странная наклейка», однако сам он не видел ее. «Написал сам заявление на хулиганов, испортивших мою машину», — добавил Морев. Тех, кого судят за демонстрацию «экстремистской» символики не пускают на выборы — по этой же статье оштрафована, например, бывший член ОНК Марин Литвинович, из-за этого она не сможет в течение года принимать участие в выборах.

Похожая технология борьбы с оппозицией применялась в 2021 году на выборах горсовета Бердска.

• Российские мобильные операторы и интернет-провайдеры начали публиковать новости провластных СМИ как контекстную рекламу на сайтах без протокола HTTPS. Об этом рассказал Insider*.

Первым на это обратил внимание пользователь твиттера с ником @MosSobyaniin, когда «тестировал свой сайт» на веб-сервисе GitHub. Специалисты Роскомсвободы подтвердили изданию, что, по их наблюдениям, почти все мобильные операторы и некоторые «проводные» занимаются подменной http-трафика. Ссылки ведут на материалы «Царьграда», Regnum, «ИноСМИ», «Ленты.ру» и других СМИ, размещавших материалы в духе «национальной идее нашего лидера», а также на тексты, в которых оправдываются действия РФ в Украине.

Среди провайдеров называются «Ростелеком», «Билайн» и «Мегафон».

• Выпускника Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники по имени Руслан выгнали с церемонии награждения дипломами лучших учащихся. Об этом рассказала «Улица Бархатная».

Молодой человек окончил бакалавриат в ТУСУРе, был старостой группы и защитил диплом в новом формате «Стартап как ВКР», — поэтому вуз пригласил его на церемонию, где ему должны были вручить диплом и призы.

Молодой человек нарисовал тенями на щеке флаг Украины, а на рубашку прикрепил два значка — голубого и желтого цветов. В холе перед началом мероприятия к нему подошла организатор Анастасия Носова: «Когда отошли, она поинтересовалась, что я хотел сказать этим жестом [флагом на щеке]. Я ответил, что таким образом выражаю поддержку и солидарность с народом Украины. Она спросила, понимаю ли я, что не могу находиться на мероприятии».



Выпускник заметил, что флаг Украины — это не экстремистская символика. Но еще через пару минут с Русланом захотел поговорить уже замдекана его факультета. Тот предупредил, что есть вероятность, будто на церемонию «приедут „люди“» и выведут молодого человека, пишет издание. Замдекана попросил смыть рисунок с щеки, что Руслан и сделал, но уже из зала его увели к проректору по учебной работе Павлу Сенченко и еще одному сотруднику вуза, который попросил его покинуть церемонию.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.