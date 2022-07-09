Алтайским учителям предложили поехать на Донбасс — СМИ

© pixabay.com
Алтайским учителям предложили поехать на Донбасс — СМИ
09 Июл 2022, 12:25

Письмо о наборе желающих поехать в командировку в ДНР и ЛНР поступило в барнаульские школы, пишет amic.ru. Педагоги должны будут заниматься подготовкой к новому учебному году.

Министерство образования и науки Алтайского края направило в барнаульские школы письмо, в котором просит учебные заведения предоставить информацию об учителях и административно-управленческом персонале, который желает поехать в командировку в ДНР и ЛНР, рассказал amic.ru педагог одной из школ.

В документе, который собеседник предоставил журналистам, указывается, что по приказу Министерства просвещения России формируются списки педагогических работников, которые в июле-августе 2022 года отправятся в Луганскую и Донецкую народные республики, чтобы оказывать «методическую поддержку по подготовке к новому учебному году».

Кроме того, формируется список учителей, которые готовы на длительный срок поехать в ЛНР и ДНР и работать там с 1 сентября 2022 года.

«При командировании сотрудников необходимо обеспечить сохранение за ними основного места работы и предусмотреть соответствующие средства в целях исполнения обязательств перед командированным работником», — цитирует издание документ, подписанный заместителем министра образования Алтайского края Ларисой Исаковой.

В алтайском минобре журналистам для комментария предложили направить официальный запрос.

Ранее информация о подобных предложениях появлялась в Новосибирской области. Так, сообщение с призывом поработать в регионах Запорожья и Херсона было в студенческих чатах педуниверситета. Сообщалось об оплате 7 тыс. рублей в сутки. Однако, когда информация просочилась в СМИ, в тех же чатах ее назвали неактуальной и непроверенной, а в самом вузе утверждали, что якобы не распространяли такие вакансии.

Затем «КП-Новосибирск» написала, что в Новосибирской области среди учителей и методистов нашлись добровольцы, готовые отправиться учить детей на Донбасс.


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