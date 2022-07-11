Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 129

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

13:23 Производитель электротехники Electrolux Professional прекратит работу в России. Компания продаст российский бизнес топ-менеджменту подразделения, передает «Ъ» со ссылкой на Reuters.

13:20 Росавиация в 23-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 18 июля.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:26 Новосибирцев посадили перед камерой извиняться за выкрики «Слава Украине» в баре. Видео опубликовало сообщество «АСТ-54» в телеграме и во «ВКонтакте». Судя по ролику, происходящее в баре «Типография» негласно записывал какой-то неизвестный. Затем на записи появляются мужчины, которые на камеру говорят извинения — это похоже на видео, сделанное силовиками.

«4 июня я находился в общественном месте, в баре „Типография“. Был в состоянии алкогольного опьянения и выкрикивал украинские националистические лозунги: „Слава Украине“. В условиях проведения специальной операции мое поведение можно расценивать как предательство и неуважение к военнослужащим страны нашей, в чем я раскаиваюсь», — сказал один из мужчин.

Подобные видео с извинениями в Новосибирске публикуются, возможно, впервые. Паблик «АСТ-54» во «Вконтакте» создан Виталием Полищуком. Он как индивидуальный предприниматель получал контракты от правительства Новосибирской области и мэрии на информационное освещение. Последний был подписан в мае 2022 года с управлением информационных проектов Новосибирской области на размещение публикаций во «ВКонтакте» за 1,2 млн рублей за счет регионального бюджета.



11:50 Администрация одного из районов Алтайского края построила за счет бюджета новый водопровод. Но подключение к нему решили возложить на самих жителей.

Все подробности читайте здесь.

11:17 Выпускники программы «журналистика» Высшей школы экономики пришли на вручение дипломов в футболках в поддержку СМИ, передает РБК и публикует фото студентов.





10:54 Московская прокуратура попросила Мосгорсуд ликвидировать межрегиональный Профсоюз журналистов и работников СМИ. Заявление было подано еще в июне, а 4 июля суд определил приостановить деятельность организации до рассмотрения иска о ликвидации по существу, обратили внимание «Ведомости».

Утверждается, что поводом для приостановки работы профсоюза стало «размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе спецоперации». Возбуждено дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

Профсоюз не был проинформирован ни об иске, ни о возбуждении административного дела, сказал адвокат Максим Крупский: «Данные процедуры являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и представляют собой важный элемент права организации на защиту. Мы будем выяснять, почему это произошло и по результатам примем решение о дальнейших действиях».

Профсоюз журналистов и работников СМИ появился как реакция на нападение на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии 9 марта 2016 года. Тогда пострадали несколько журналистов. Летом 2019 года профсоюз стал членом Европейской федерации журналистов. По данным на 2020 год, в нем было более 600 активных членов, основная часть — это работники независимых СМИ примерно из 40 регионов. Среди 11 региональных организаций профсоюза были томская и хакасская.

10:25 В России на некоторых торговых площадках начались продажи ввезенных в рамках «параллельного импорта» видеоигр для приставок Sony Playstation и персональных компьютеров, сообщило ТАСС.

На маркетплейсах Wildberries и Ozon в продаже появились видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами, релизы которых в РФ компания Sony отменила в марте. «Наши продавцы ввозят игры по параллельному импорту и реализуют их на Wildberries», — заявили в компании, не уточнив, из каких стран завозят игры.

Россияне в целом начали активнее приобретать игры на дисках для ПК и приставок, отметили в Wildberries. Продажи выросли в 2,7 раза в первой половине 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Самыми популярными играми у покупателей оказались GTA 5, Cyberpunk 2077 и Elden Ring для PS4. Для компьютеров чаще приобретали Assassin’s Creed IV, Nail’d и Sacred 3.



Главное на утро 11 июля



• Госдума РФ планирует провести внеочередное заседание 15 июля. Об этом говорится на ее сайте.



«Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — утверждается в сообщении.

При этом депутатов отправили на каникулы 6 июля. Источник «Коммерсанта» в Госдуме сказал, что заседание не связано со «спецоперацией», а «вызвано необходимостью принять ранее внесенные правительственные инициативы и решением некоторых кадровых вопросов».

На последних пленарных заседаниях Госдума, в основном голосами единороссов, одобрила до восьми лет колонии за сотрудничество с иностранцами, направленное «против безопасности» России, разрешила водить «специальные экономические меры» при «контртеррористических и иных операциях» за рубежом, предполагающие запрет на отказ от госконтрактов в оборонке, ввели административную ответственность за распространение информации о сделках в области внешней торговли, которая может повлечь введение санкций, ограничили россиянам доступ к ЕГРН, ужесточили законодательство об «иноагентах» и позволили Генпрокуратуре лишать СМИ лицензии без суда.

• Французское правительство готовится к полному прекращению поставок российского газа, заявил министр финансов страны Бруно Ле Мэр.

«Около 17% газа поступает из России, поэтому Франция меньше зависит от российского газа, чем некоторые из ее соседей, но правительство готовит планы на случай непредвиденных обстоятельств», — пишет Reuters.

Ле Мэр сказал, что «первая линия защиты» для домохозяйств и предприятий заключалась в сокращении потребления энергии, а затем — в строительстве новой инфраструктуры, такой как плавучая электростанция.

• Хирург из города Елец Липецкой области 67-летний Виктор Павленко рассказал «Подъему», что его понизили в должности после того, как он на корпоративе выкрикнул «Слава Украине!» Эти слова якобы услышал мэр Ельца Евгений Боровских, который отдыхал рядом.

«Мы гуляли по окрестностям, там есть сторожевая деревянная башня, там я, глядя на просторы, и крикнул. Я не думал ни о чем. Все мы были немножко выпивши, конечно. Это было в шутку <…> Мэр прямо там сказал, что такого человека надо увольнять», — отметил Павленко.

Прямо с базы отдыха врача доставили в районный отдел полиции, рассказали в липецком обкоме КПРФ. «Уже в отделении офицеры ФСБ зачем-то упаковали врача в наручники и пообещали загнать ему „нос в глотку“, если тот на видеокамеру не даст признательные показания и не извинится перед уважаемым начальством за свое поведение. Люди в погонах несколько часов самоотверженно прессовали врача, пока не получили от него то, что нужно», — отметили в партии.

Мэр Виктор Павленко — единоросс. Он ни разу не избирался, его назначили главой администрации в 2019 году, а до этого был замначальника управления сельского хозяйства и начальников управления земельных отношений Липецкой области. Он родился в 1983 году, окончил Воронежский институт МВД России и Кубанский государственный аграрный университет.

• Министерство образования Пензенской области пытается вербовать учителей для «длительных командировок» в «ЛНР, «ДНР» и «отдельные территории Украины» с 1 сентября. Копию письма опубликовала «Сота».

Такие же сообщения ранее поступали из других регионов РФ, в том числе Новосибирской области и Алтайском крае.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

