Люди смотрят на госорганы, которые выжигают траву, и спрашивают: «Почему им можно, а нам нельзя»

© Тайга.инфо
Люди смотрят на госорганы, которые выжигают траву, и спрашивают: «Почему им можно, а нам нельзя»
11 Июл 2022, 11:21

Площадь лесных пожаров в регионах России с начала года составила около 1,4 млн га. С огнем продолжают бороться в регионах Сибири и Дальнего Востока. Тайга.инфо показывает, как тушили Новосибирскую область.

С начала года огонь прошел в регионах России 1,39 млн га леса, говорится в отчете Авиалесохраны за 11 июля. В Сибири худшая ситуация складывалась в Иркутской области (163,5 тыс. га) и Красноярском крае (140 тыс. га).

При этом официальные цифры не учитывают ландшафтные пожары, в которые зачастую перерастают палы травы или сжигание мусора. Так в Новосибирской области только за первую неделю мая произошло более 1,4 тыс. пожаров, в трех районах сгорели дома.

Кроме того, майские пожары в Красноярском крае, Омской, Иркутской и Кемеровской областях привели к жертвам. 17 человек погибли, было уничтожено около 1,3 тыс. строений, большинство из которых — жилые дома.

Огонь тушат не только государственные подразделения, но и добровольцы. С одной из таких команд Тайга.инфо отправилась в рейд по Новосибирской области.

Видео Кирилла Букетова, Татьяны Душутиной и Романа Шурупова


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