Экс-чиновник арестован в Красноярске по «делу Митволя»

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Бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления Константин Мандров стал фигурантом уголовного дела о строительстве метро. Его задержали в Москве и доставили в Красноярск, где он был арестован до сентября. Ранее по делу о хищениях на метро в Красноярске был взят под стражу экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который связан в фирмой-проектировщиком.

В 2021 году красноярская прокуратура проверила соблюдение бюджетного законодательства при реализации национального проекта «Экология». Нарушения были найдены при исполнении проекта «Чистый воздух».



Как сообщили в краевой прокуратуре, в сентябре 2019 года госучреждение «Краевое транспортное управление» заключило госконтракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в Красноярске на сумму более 975 млн рублей.

«Вопреки требованиям закона в декабре 2019 года руководитель государственного учреждения подписал акт приема-передачи выполненных работ, зная, что исполнитель контракта не выполнил в полном объеме указанные работы, а также отсутствует по ним положительное заключение государственной экспертизы, — говорится в сообщении. — В результате этого коммерческой организации были перечислены денежные средства в сумме более 742 млн рублей, чем причинен имущественный ущерб федеральному бюджету».

По результатам рассмотрения материалов в отношении бывшего руководителя госучреждения возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Согласно данным сервиса «Контур-Фокус», в 2019—2021 Краевое транспортное управление возглавлял Константин Мандров.

Ранее по делу о махинациях при госконтракте на проект метро был задержан и взят под стражу экс-замглавы Росприроднадзора, а ныне бизнесмен Олег Митволь.

О задержании Олега Митволя стало известно 10 июня. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро».

Проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу компанией «КрасноярскТИСИЗ», принадлежащей Митволю, еще в декабре 2019 года, но был возвращен обратно на доработку. В 2020 году Митволь попытался объяснить затянувшееся согласование документации коронавирусом — якобы Главгосэкспертиза заморозила работу на время эпидемии. Однако государственное учреждение опровергло слова бизнесмена, заявив, что работает в плановом режиме, рассказывала Тайга.инфо.

«КрасноярскТИСИЗ» называет себя крупнейшим за Уралом предприятием, специализирующимся в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. По информации сервиса «Контур-Фокус», выручка компании в 2021 году составила 217,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.



Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

В июне 2022 года иск к Митволю, а также телеведущему Андрею Караулову подала компания «Роснефть». О возможных причинах можно почитать тут.