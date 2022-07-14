Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к «Обуви России» на полмиллиарда

© orgroup.ru

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка на полмиллиарда к структурам созданной в Новосибирске компании «Обувь России».

Арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить иск Промсвязьбанка к ПАО «ОР Групп» и «ОР», следует из материалов дела. Решение не опубликовано, но ранее указывалось, что банк пытается взыскать 580,1 млн рублей.



В январе 2022 года корпорация допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07, основным держателем которого выступает Промсвязьбанк. До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций, отмечалось в сообщении «Обуви России».

«К дефолту привела совокупность факторов, среди которых — влияние пандемии коронавируса на непродовольственный ритейл, снижение трафика и спроса, нестабильная ситуация на финансовом рынке, невозможность рефинансирования, высокая стоимость заимствований и высокая долговая нагрузка компании», — поясняли в компании весной.



Корпорация объявила о закрытии части своих магазинов.

В июне «ОР Групп» заявила, что предложила владельцами облигаций варианты реструктуризации своего долга.

Представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» также направило в арбитраж требования на несколько миллиардов.

«ОР» входит в OR Group (группа «Обувь России»). Выручка компании в 2020 году составила 7,3 млрд рублей, чистый убыток — около 40 млн. ООО «ОР» принадлежит ПАО «Ор Групп», 50% акций которого владеет Антон Титов. Одним из акционеров ранее назывался и миллиардер Михаил Прохоров.



Группа компаний «Обувь России», в которую входит ООО «Обувь России», создана в Новосибирской области, где находятся основные производственные мощности. У ГК сотни магазинов по всей России, работающих под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, S-tep и другими. В 2020 году «Обувь России», будучи одной из крупнейших новосибирских корпораций, перерегистрировалась в Москве.



Читайте также:

ВТБ решил обанкротить «Обувь России» и ее основателя. Корпорация заявила о закрытии части магазинов