Новосибирский суд подтвердил завышение тарифов на вывоз мусора

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Новосибирский суд подтвердил завышенные тарифы на вывоз мусора в Омской области. Жители региона платили компании, которая была связана с ленинградской группой «ВИС», контролирующей новосибирского регоператора обращения с отходами.

Пятый апелляционный суд в Новосибирске рассмотрел жалобы на решение Омского областного суда признавшего незаконным приказ региональных властей повысить тарифы на вывоз мусора для потребителей регоператора ООО «Магнит». Иск подавала прокуратура и первая инстанция удовлетворила его, но Региональная энергетическая комиссии Омской области обжаловала постановление.

«В заявлении прокурор указал, что РЭК Омской области не в полном объеме произвела анализ фактически осуществленных в 2019 году расходов регионального оператора ООО „Магнит“ на транспортирование ТКО, — рассказали в облсуде. — В результате тарифного регулирования произошел значительный рост тарифа для всех категорий потребителей во втором полугодии 2021 года. По мнению прокурора, при установление оспариваемого тарифа не была подтверждена экономическая обоснованность расходов регионального оператора».

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Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Параллельно с этим суд рассматривал жалобу ООО «Магнит» на приказ властей, по которому тариф был частично снижен. Но компания проиграла дело.

ООО «Магнит» сейчас принадлежит Сергею Чолакову. Он, по данным тюменских СМИ, связан с депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа, зампредом комитета по экономической политике Степаном Пыталевым («Единая Россия»). А до 2020 года совладельцем компании был Сергей Шевченко — один из топ-менеджеров группы «ВИС», руководитель ее проекта строительства мусоросортировочных заводов.

Корпорация «ВИС», зарегистрированная в Ленингардской области, ранее подтверждала, что «Магнит» входит в нее, а позже отрицала это. Но связь Шевченко с «ВИС» прямо прослеживается по ЕГРЮЛ. Напомним, что группа «ВИС» начинала свою работу именно с проектов в Тюменской области.

Сейчас «ВИС» также контролирует регоператора мусора в Новосибирской области — «Экологию-Новосибирск». За последние годы тариф на вывоз отходов в Новосибирской области резко вырос, обращали внимание депутаты заксобрания.

В 2021 году выручка «Магнита», по данным сервиса «Контур.Фокус», составила 3,2 млрд рублей. Чистый убыток — 1,4 млрд.