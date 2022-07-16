Новосибирское правительство не сдержало обещание прислать депутатам цены на поликлиники группы «ВИС»

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Новосибирское правительство не сдержало обещание прислать депутатам цены на поликлиники группы «ВИС»
16 Июл 2022, 08:53

Новосибирское правительство не выполнило обещание прислать заксобранию уточненные цены строительства семи поликлиник, которые возводит структура группы «ВИС». Депутаты обвинили чиновников в потере контроля.

«На прошлой сессии [7 июля] министерство финансов обещало дать точную цифру увеличения стоимости из-за срывов сроков строительства поликлиник, — напомнил на последней июльской сессии заксобрания 14 июля депутат Яков Новосёлов. — Она теперь есть, эта сумма, или от нас это продолжают скрывать?»

Спикер парламента Андрей Шимкив ответил: «Да, на той сессии вопрос такой был. [Первый вице-премьер региона] Владимир Михайлович [Знатков] обещал отправить нам в понедельник. Пока — не видели. Но надеюсь, что придёт»

На сессии заксобрания, прошедшей 7 июля, вице-премьер Знатков действительно пообещал депутатам прислать уточненную стоимость семи поликлиник, строящихся по договору частно-государственного партнерства.

«Коллеги, когда мы говорим о стоимости, надо понимать, что стоимость увеличивается на инфляционную составляющую, не более того. Сегодня три поликлиники строятся, мы докладывали, четыре сегодня выходят из экспертизы. Когда мы говорим и понимаем, что из-за ряда задержек по объективным причинам задерживается строительство, а на самом деле было много за эти два года прошедших объективных причин, и первая из них — ковид, то нужно, ещё раз повторяю, понимать — инфляция, она никуда не делась. Но и доходы наши тоже растут в связи с теми же, в том числе, инфляционными процессами. Точную стоимость поликлиник, думаю, что в понедельник, мы вышлем в адрес законодательного собрания с уточненной стоимостью, чтобы не быть голословными».

Речь шла про понедельник 11 июля.

На этом фоне депутат Новосёлов обвинил правительство Новосибирской области, которое возглавляет губернатор Андрей Травников, в потере управляемость по ключевым инвестиционным проектам.

Договор на строительство поликлиник достался «Седьмой концессионной компании» (СКК), входящей в петербургскую группу «ВИС». Общие затраты, по последним известным данным, уже выросли с 7,8 до 15 млрд, но региональный бюджет должен будет выплатить «инвестору» более 21 млрд до 2030-го (с разбивкой по годам). Из семи поликлиник начали строить только три. Открыть же учреждения должны были в августе 2022-го.


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