Новосибирское правительство не сдержало обещание прислать депутатам цены на поликлиники группы «ВИС»
Новосибирское правительство не выполнило обещание прислать заксобранию уточненные цены строительства семи поликлиник, которые возводит структура группы «ВИС». Депутаты обвинили чиновников в потере контроля.
«На прошлой сессии [7 июля] министерство финансов обещало дать точную цифру увеличения стоимости из-за срывов сроков строительства поликлиник, — напомнил на последней июльской сессии заксобрания 14 июля депутат Яков Новосёлов. — Она теперь есть, эта сумма, или от нас это продолжают скрывать?»
Спикер парламента Андрей Шимкив ответил: «Да, на той сессии вопрос такой был. [Первый вице-премьер региона] Владимир Михайлович [Знатков] обещал отправить нам в понедельник. Пока — не видели. Но надеюсь, что придёт»
На сессии заксобрания, прошедшей 7 июля, вице-премьер Знатков действительно пообещал депутатам прислать уточненную стоимость семи поликлиник, строящихся по договору частно-государственного партнерства.
«Коллеги, когда мы говорим о стоимости, надо понимать, что стоимость увеличивается на инфляционную составляющую, не более того. Сегодня три поликлиники строятся, мы докладывали, четыре сегодня выходят из экспертизы. Когда мы говорим и понимаем, что из-за ряда задержек по объективным причинам задерживается строительство, а на самом деле было много за эти два года прошедших объективных причин, и первая из них — ковид, то нужно, ещё раз повторяю, понимать — инфляция, она никуда не делась. Но и доходы наши тоже растут в связи с теми же, в том числе, инфляционными процессами. Точную стоимость поликлиник, думаю, что в понедельник, мы вышлем в адрес законодательного собрания с уточненной стоимостью, чтобы не быть голословными».
Речь шла про понедельник 11 июля.
На этом фоне депутат Новосёлов обвинил правительство Новосибирской области, которое возглавляет губернатор Андрей Травников, в потере управляемость по ключевым инвестиционным проектам.
Договор на строительство поликлиник достался «Седьмой концессионной компании» (СКК), входящей в петербургскую группу «ВИС». Общие затраты, по последним известным данным, уже выросли с 7,8 до 15 млрд, но региональный бюджет должен будет выплатить «инвестору» более 21 млрд до 2030-го (с разбивкой по годам). Из семи поликлиник начали строить только три. Открыть же учреждения должны были в августе 2022-го.