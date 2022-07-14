Новосибирское правительство обвинили в потере контроля над концессионерами

© nso.ru. Андрей Травников (во главе стола)

Правительство Новосибирской области теряет управляемость по ключевым инвестиционным проектам, заявил депутат заксобрания Яков Новосёлов. Он предложил коллегам провести символическую акцию на месте стройплощадок поликлиник, сроки возведения которых сорваны.

Региональное правительство теряет контроль над крупнейшими проектами, заявил Новосёлов (КПРФ) на сессии 14 июля. Так он прокомментировал срыв сроков строительства семи поликлиник, которые по договору с властями должна была возвести «Седьмая концессионная компания» (СКК), входящая в петербургскую группу «ВИС».

Общие затраты уже выросли с 7,8 до 15 млрд, но региональный бюджет должен будет выплатить «инвестору» более 21 млрд до 2030-го (с разбивкой по годам). Из семи поликлиник начали строить только три. Открыть же учреждения должны были в августе 2022-го.

«Возможная причина срыва сроков — недостатки рычагов влияния и управления региональной властью, неподконтрольность коммерсантов и концессионеров, — считает Новосёлов. — Та же судьба неиспользованных 10−15 млрд рублей [в областном бюджет]. Нам нужно вылечить этот многолетний паралич, в наших интересах решить эту болезненную, застарелую, многолетнюю проблему, чтобы не допустить таких скандальных последствий как, например, в Томске. Где возбуждено уголовное дело по поводу срыва сроков строительства корпуса областного онкологического диспансера».

Новосёлов предложил депутатам присоединиться к «акции торжественного открытия» на месте планируемых поликлиник, «срок сдачи которых был установлен 15 августа 2022 года».

«Как и ближайшие задачи: в декабре — срок сдачи ряда школ, в будущем году — [срок сдачи] самой дорогой в мире инфекционной больницы. Я уверен, что это поможет привлечь внимание федерального уровня, широкой общественности, повлиять на лечение этого многолетнего паралича. Мы и так теряем на срыве сроков миллиарды из бюджета», — подчеркнул депутат.

Новосёлов указал на недопустимость саботирования указаний «высших органов регионального управления»: «Мы беспомощно наблюдаем, как без медицинской помощи страдают жители, и падает доверие к власти».

На проблемы с проектами, которые должно контролировать региональное правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия») указывали и депутаты горсовета Новосибирска из разных фракций и объединений. Среди таких проектов не только поликлиники и скандальный четвертый мост через Обь, связанные с группой «ВИС», но и образовательные учреждения — концессия на шесть школ была подписана с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“». Утверждалось, что фирма входит в федеральную группу компаний «Просвещение», 75% которой принадлежит государственным Сбербанку, ВЭБ. РФ и «Российскому фонду прямых инвестиций». Прямым владельцем «Пятой концессионной компании „Просвещение“» выступает ООО «Инфраструктура детства», которую возглавляет вице-президент ГК «Просвещение» Алексей Шаповалов.

