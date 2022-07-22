Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 140

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

11:35 Миллиардер Андрей Козицын покинул пост гендиректора «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), передает РИА Новости. Это крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России.

Решение принято «из-за возможных персональных санкций со стороны Запада», пишет агентство. Ранее ЕС внес Козицына в свой санкционный список. С 20 июля УГМК возглавил Эльфат Исмагилов.

В 2021 году журнал Forbes оценил состояние Козицына в $ 6,3 млрд, он занимает 28 строчку в рейтинге богатейших людей России.



10:50 Енисейский районный суд Красноярского края признал жительницу Лесосибирска Альмиру Бигашеву виновной в «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), говорится в карточке дела. Причем первый протокол, переданный в суд еще в июне, вернули в полицию из-за нарушений.

21-летнюю Бигашеву обвинили в том, что она вывесила на стенде расписания в енисейском педагогическом колледже листовку с протестным стихотворением, передает «Проспект Мира», который не может публиковать его текст «из-за законодательных ограничений». Девушка уже была выпускницей. Она предположила, что сами учителя и донесли в полицию.

«Я училась в месте, где должны учить будущих педагогов моральным качествам, которые в свою очередь, на их примере мы передадим нашим воспитанникам и ученикам. Мы даже по программам должны их учить сопереживанию, дружелюбию, толерантности, честности и прочим полезным вещам. Однако то, как ведут риторику наши педагоги, промывая мозги большинству студентов, это ужасно, — рассказала Бигашева изданию. — Уши в трубочку сворачиваются. Некоторые их такие „просветительские“ беседы я записала на диктофон. Как они (педагоги) могут позволять себе высказывания типа „скорей бы их прикончили уже“? Потом они чертят огромную Z на улице, в обязательном порядке всех выводят, снова промывают мозги в чатах. В итоге мне это надоело и я решила показать тем людям, которые так же, как я, не поддерживают риторику колледжа, что они не одни такие».

Девушку оштрафовали на 30 тыс. рублей.

10:10 Евросоюз ввел персональные санкции против депутата заксобрания Кузбасса Романа Говора («Единая Россия»). Он приходится сыном Александру Говору, структуры которого получили кафе сети McDonald’s после ухода компании из России.

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Главное на утро 22 июля

• Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь не стал отвечать на вопрос о возможном признании с его стороны Крыма в составе РФ, а также ДНР и ЛНР.

«Никакой необходимости. Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но, если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то» — сказал Лукашенко Agence France-Presse (интервью опубликовало госагентство БелТА).

• Минюст РФ подал иск о ликвидации организации «Сохнут», которая помогает репатриации евреев в Израиль. В Минюсте уверяют, что «Сохнут» в своей работе нарушал российское законодательство, уточнили в суде, но не пояснили, как именно.

Власти просят исключить организацию из ЕГРЮЛ. Судья назначил беседу по иску на 28 июля.

• Европейский союз запретил импорт российского золота и ввел персональные санкции против 57 человек. Это уже седьмой пакет ограничений после 24 февраля.

В санкционный список добавили главу «Ростеха» Сергея Чемезова, бывшего генпрокурора Юрия Чайки, мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова, Владимира Машкова, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, ряд депутатов региональных парламентов из «Единой России», некоторые компаний и провластные общественные организации. Под санкции попал и Сбербанк.

• На части Харьковской области Украины, подконтрольной ВС РФ, начали выдавать пенсии в рублях. «Первый транш получен и распределен между районами Харьковской области. Можем сказать, [что начали выплачивать]. Сейчас уже июль, мы платим за июнь, скоро люди получат за июль», — цитирует ТАСС Виталия Ганчева, называя его «главой временной гражданской администрации области».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.