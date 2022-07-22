Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за преследования новосибирского вице-мэра

© t.me/kprfnsk. Ренат Сулейманов (слева)

Задержание вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова носит политический характер и направлено против главы города Анатолия Локтя (КПРФ), заявил депутат Госдумы Ренат Сулейманов. Он обратился в Генпрокуратуру и к федеральному омбудсмену, а также рассказал о связях дела с депутатом-единороссом.

Ситуация, сложившаяся вокруг вице-мэра Артёма Скатова, «имеет политический характер и фактически направлено против мэра Анатолия Локтя», считает Сулейманов. Его слова привела пресс-служба обкома КПРФ.



Скатов был задержан по делу о публикации в телеграм-канале про новосибирского депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Дело было возбуждено по статье «клевета» (ст. 128.1 УК) по заявлению самого Савельева. Но скатов остался в статусе свидетеля.

«То, что я буду говорить, является моим оценочным суждением. Есть две стороны данной проблемы: правовая и политическая. Я познакомился с публикациями, ставшими основой для возбуждения уголовного дела о клевете в адрес депутата Государственной Думы, и, как юрист, не вижу в них состава преступления, — подчеркнул Сулейманов. — Там говорилось о событиях, предшествующих отчету мэра, некой группе депутатов — в частности, называлась фамилия депутата [горсовета Новосибирска Алексея] Михайлова, который вышел из нашей фракции не без постороннего участия. Еще несколько депутатов стали помощниками депутата Государственной Думы Савельева — об этом также было написано. Делался вывод, что компания „Расцветай“ ведет свой бизнес, используя отклонения от допустимых параметров при строительстве — чтобы убедиться в этом, поезжайте на улицу Большевистскую, где возле „Европейского берега“, в непосредственной границе со школой, построено огромное здание. В публикациях нет никаких персональных оскорблений, унижения чести и достоинства, констатируются общеизвестные факты».

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Ренат Сулейманов также отметил, что следственные действия, которые произошли в отношении Скатова, были «достаточно жесткими». Он направил запрос в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел, а также обратился к уполномоченному по правам человека.

«Цель действий — не вице-мэр Скатов, а мэр Анатолий Локоть, — считает Сулейманов. — Мы помним, что мэр выступил с заявлением о том, что не будет согласовывать отступления от правил землепользования и застройки. По-видимому, это решение не понравилось кому-то из застройщиков или тех людей, которые лоббируют их интересы. Думаю, что эти события сказываются крайне негативно на имидже не только Новосибирска, но и Новосибирской области — подобные действия в отношении представителя публичной власти ее дискредитируют, особенно если являются несостоятельными».

Ранее фракция КПРФ в горсовете Новосибирска обратилась к полпреду президента РФ в Сибири с просьбой проверить депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. Они обратили внимание на связи ГК «Расцветай»: «Мы связываем прессинг как вице-мэра Скатова, так и администрации Первомайского района [Новосибирска] с занятой принципиальной позицией о недопустимости строительства ГК „Расцветай“ многоэтажных жилых домов на улице Узорная рядом с Матвеевским переездом и еще большего транспортного коллапса на улице Одоевского и в микрорайоне КСМ».

Коммунисты попросили полпреда Серышева дать оценку правомерности действий полиции, фактам фальсификации хода общественных обсуждений на платформе, подконтрольной региональному правительству, а также «связям депутата Госдумы Савельева и ГК „Расцветай“» и соответствия его действий «государственным интересам РФ».