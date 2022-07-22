Министр транспорта Красноярского края задержан по делу о строительстве метро

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Задержан министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Следственные действия могут быть связаны со строительством метро и делом Олега Митволя.

О следственных действиях сообщает тг-канал Борус, Димитрову в ближайшее время изберут меру пресечения.



Ранее по делу о хищении на строительстве метро в Красноярске был арестован экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

О задержании Митволя стало известно 10 июня. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро».



Кроме того, в июле по тому же делу был задержан и арестован бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления Константин Мандров.

Проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу компанией «КрасноярскТИСИЗ», принадлежащей Митволю, еще в декабре 2019 года, но был возвращен обратно на доработку. В 2020 году Митволь попытался объяснить затянувшееся согласование документации коронавирусом — якобы Главгосэкспертиза заморозила работу на время эпидемии. Однако государственное учреждение опровергло слова бизнесмена, заявив, что работает в плановом режиме, рассказывала Тайга.инфо.

«КрасноярскТИСИЗ» называет себя крупнейшим за Уралом предприятием, специализирующимся в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. По информации сервиса «Контур-Фокус», выручка компании в 2021 году составила 217,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.



Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

В июне 2022 года иск к Митволю, а также телеведущему Андрею Караулову подала компания «Роснефть». О возможных причинах можно почитать тут.