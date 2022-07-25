Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 143

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

14:18 Транснациональные производители кондитерских изделий с производством в России планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food & Drinks с просьбой «содействовать исключению из санкционного списка ЕС эмульгаторов и красителей». Используемые при выпуске сладостей ингредиенты попали в пятый пакет санкций ЕС, сообщает «Коммерсант».

13:46 Всё больше ноутбуков и клавиатур поставляются в РФ без русской раскладки из-за «параллельного импорта», передает «Коммерсант».

По оценкам дистрибуторов, доля таких устройств к концу года достигнет 10%. Сервисы, которые наносят гравировки на клавиатуры, уже сообщают об удвоении спроса по сравнению с тем, что был до начала «спецоперации». При этом гравировка может нарушить не только товарный вид устройств из-за вскрытия упаковки, но и условия гарантии на технику, уточняют эксперты.



13:34 Маркировку икры могут ввести в России в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

12:52 В России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013-м, сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда Центробанка Сергея Белова.

Белов также заявил, что обсуждается вопрос выпуска и пятирублевой купюры, которую не печатали после 1998 года. В ЦБ считают, что это «снизит расходы на производство наличных денег».



12:23 Директоров школ, заведующих детский садов и главврачей могут обязать декларировать свои расходы, а чиновников отчитываться о платежах по кредитам, сообщает РБК со ссылкой на документ, который изданию предоставил источник.

«Согласно действующим правилам, эти категории граждан обязаны сообщать только о доходах и имуществе, а также об обязательствах имущественного характера. При этом, чиновники уже отчитываются и о доходах, и о расходах, — уточняет издание. — Нововведение потенциально затронет до 206,6 тыс. россиян».



11:58 «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к немецкой компании Bosch в Химкинский городской суд из-за «нарушения прав потребителей», сообщают «Известия». Истцы заявляют, что компания после приостановки работы в РФ прекратила гарантийную поддержку клиентов.

10:40 Сбербанк снизил ставку по рыночным ипотечным программам. С 25 июля минимальная ставка для покупки жилья на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых вместо 10,5%.

Решение принято на фоне снижения ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 8%.



Но изменения не затрагивают ставки банка по льготной ипотеке.

10:20 Минобрнауки РФ предлагает изменить процедуру присуждения научных степеней. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) составит новый список международных баз данных и журналов, где аспиранты и докторанты смогут публиковаться для защиты диссертаций, узнал «КоммерсантЪ».

Сейчас аспиранты и докторанты должны опубликовать ряд статей в научных журналах, перечисленных в перечне ВАК. Кроме того, соискатели научной степени публиковаться в изданиях, которые индексируются международными базами данных Web of Science и Scopus и российским Russian Science Citation Index (объединяет около 800 отечественных журналов). Но теперь правительство РФ предлагает убрать перечисление конкретных баз и написать вместо этого, что публиковаться можно будет лишь в рекомендованных ВАК.

Решение принято на фоне того, что крупнейшие научные издательства и базы данных в знак несогласия с действиями Кремля в Украине закрыли доступ к своим ресурсам организациям из РФ. Но бойкот не распространяется на самих ученых.

Опрошенные изданием эксперты усомнились в подходе чиновников. Вице-президент РАН Алексей Хохлов указал, что база RSCI, сформированная РАН, автоматически выпадает из нового перечня, поскольку не является международной: «Помимо этого вызывает сомнение идея формировать список международных баз по предложению ВАК. Не исключено, что они будут лоббировать свой „Перечень ВАК“, за который отвечают, чтобы аспирантам было приоритетнее публиковать результаты диссертаций для защиты в журналах из их „Перечня“. А там очень много журналов низкого качества».

10:11 Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова подтвердила Тайге.инфо, что покинула Россию. Ее вызвали на допрос 25 июля по уголовному делу из-за твита.

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Главное на утро 25 июля

• В Улан-Удэ задержан журналист Александр Глебов из Санкт-Петербурга, сообщила юрист Надежда Низоквина на своем ютуб-канале. Он — автор документальных фильмов о правах малых народов и социальных вопросах в национальных республиках.

Глебова задержали после записи разговора с самой Низовкиной. Он готовил материал о жителях, оштрафованных за «дискредитацию» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). По данным «Людей Байкала», на мужчину составили административный протокол, но в нем не указана статья. Он уже улетел в Петербург.

«Судя по всему, на него поступил донос, — отметила Низовкина. — Но, скорее всего, за нами была персональная слежка».

• Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти России хотят «помочь украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического».

• Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова рассказала в соцсетях, что у дома в Подмосковье за ней несколько дней следят неизвестные на серых машинах.

«Вчера я опять вышла погулять с собаками. За воротами нашего коттеджного поселка стояла серая Лада, через час вместо нее приехал серый Рено. „Что за странные машины стоят у нас возле шлагбаума?“ — поинтересовалась я у охранника. „Как? Вы еще не знаете, они уже пятый день пасут вас. Машины постоянно меняются. Стоят тут круглые сутки“, — ответил он», — сообщила Овсянникова.

Адвокат проверил номера машин и «всё подтвердил»: «Я долго смеялась, когда он рассказывал мне истории о том, как некоторые его подзащитные знакомились с полицейскими из наружного наблюдения и даже приносили им поесть. Вот теперь сижу и думаю, может кофе и сэнгвичи ребятам отнести? Или в магазин их отправить? Чего они уже шестой день зря в машине сидят? Может продуктов мне привезут или траву на участке покосят?»

• Из библиотек Екатеринбурга убирают книгу «Полынная елка» о депортации поволжских немцев детской писательницы Ольги Колпаковой. Об этом она рассказала во «ВКонтакте».

«Книгу, с которой многие школы и библиотеки страны работают уже пять лет, которая получила награду как лучшая патриотическая книга <…>, стала изыматься из библиотек Екатеринбурга. Ссылаются на приказ заместителя губернатора Свердловской области [Павла] Крекова. Правда, рядовым библиотекарям этот приказ не показывают, даже ничего не объясняют (те удивляются — книга же в списке летнего чтения!), а остальным советуют помалкивать (они молчат, честно, узнала я эту новость от третьих лиц,). Я отправила запрос в правительство, хочется посмотреть на этот удивительный секретный документ», — отметила Колпакова.

По сведениям писательницы, жалобу на книгу в областной департамент внутренней политики отправил проректор Уральского педагогического университета (УрГПУ) Иван Попп. Она опубликовала текст его «исследования». Книга «направлена на искажение исторических фактов, создание разнообразных домыслов и мифов под общим предисловием „время такое…“», — говорится там.

«Полынная елка» вышла в 2017 году. Она рассказывает о девочке Марийхе, которую во время Великой Отечественной войны вместе с бабушкой, мамой и сестрами сослали в Сибирь.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.