Новосибирский депутат Хельга Пирогова подтвердила выезд из России

© Соцсети. Хельга Пирогова

Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова подтвердила, что покинула Россию. Ее вызвали на допрос 25 июля по уголовному делу из-за твита.

Хельга Пирогова покинула РФ. Это она подтвердила Тайге.инфо. Депутат улетела в Грузию.

На утро 25 июля ее вызывали в Следственный комитет для допроса по делу, возбужденному по ст. 207.3 УК («распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ»).

Пирогову задержали в ночь на 22 июля после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на оплату решения суда по акциям протеста 2021 года. На нее составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за твит о погибших военных от 15 июля, который был удален (а твиттер, при этом, официально заблокирован в РФ). Ее отпустили с протоколом.

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Но на следующий день глава СК РФ Александр Бастрыкин лично захотел завести уголовное дело и поручил это новосибирскому управлению ведомства. Производство возбудили по ч. 1 ст. 207.3 УК («распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ»).

Ранее председатель СК Р Ф Александр Бастрыкин решил проверить Хельгу Пирогову. «В ряде СМИ сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю С К России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих», — говорилось в заявлении СК.

Сначала публичный донос на Пирогову опубликовал первый вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров («Единая Россия»). Затем стало известно, что еще одно обращение подписали несколько депутатов заксобрания из ЛДПР и горсовета Новосибирска (в том числе из фракции «Единая Россия»). Некоторых из них связывают со строительной группой компаний «Расцветай».

