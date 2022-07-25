Новосибирский депутат Хельга Пирогова подтвердила выезд из России
Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова подтвердила, что покинула Россию. Ее вызвали на допрос 25 июля по уголовному делу из-за твита.
Хельга Пирогова покинула РФ. Это она подтвердила Тайге.инфо. Депутат улетела в Грузию.
На утро 25 июля ее вызывали в Следственный комитет для допроса по делу, возбужденному по ст. 207.3 УК («распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ»).
Пирогову задержали в ночь на 22 июля после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на оплату решения суда по акциям протеста 2021 года. На нее составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за твит о погибших военных от 15 июля, который был удален (а твиттер, при этом, официально заблокирован в РФ). Ее отпустили с протоколом.
178437
Но на следующий день глава СК
Ранее председатель СК
Сначала публичный донос на Пирогову опубликовал первый вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров («Единая Россия»). Затем стало известно, что еще одно обращение подписали несколько депутатов заксобрания из ЛДПР и горсовета Новосибирска (в том числе из фракции «Единая Россия»). Некоторых из них связывают со строительной группой компаний «Расцветай».