Новосибирские власти рассылают письма о формировании «именных батальонов резерва» для «спецоперации»

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Власти Новосибирской области начали собирать информацию для формирования «резерва» на фоне «спецоперации». Глав предприятий могут просить организовать встречи коллективов с военкомами.

Руководителям некоторых предприятий Новосибирска начали рассылать письма от администрации с просьбой организовать встречи коллективов с военными комиссарами. Копия такого обращения из администрации Октябрьского района города оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

«В адрес администрации Октябрьского района поступило письмо военного комиссара Октябрьского района и Центрального округа Новосибирска С. Харламова от 11 июля 2022 года с уведомлением о том, что решением губернатора Новосибирской области [Андрея Травникова] определено задание на формирование именных батальонов резерва для выполнения задач специальной операции. Согласно задания на Октябрьский район возлагается набор 37 человек из граждан, находящихся в запасе Вооруженных сил РФ».

При этом в письме нет упоминания Украины.

Федеральные власти отрицали возможность введения всеобщей мобилизации на фоне событий в Украине.

Еще в конце мая сотрудники одного из институтов новосибирского Академгородка массово получили требование прислать сканы военного билета и водительского удостоверения вне зависимости от возраста и пола, писала Тайга.инфо.

Кроме того, администрация Центрального округа Новосибирска отправляла предпринимателям письмо с просьбой «рассмотреть возможность оказания помощи военнослужащим» 41-й армии, «выполняющим специальную операцию на Украине, Луганской и Донецкой областях». В письме говорилось, что оно подготовлено «во исполнение письма врио командующего 41 армией» полковника Олега Короткевича