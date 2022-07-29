Еще один новосибирец погиб при «спецоперации» в Украине

29 Июл 2022, 12:57

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Ему было 23 года.

Уроженец села Огнёва-Заимка Черепановского района области Егор Федотов погиб 15 июля в Украине во врем «спецоперации». Об этом сообщила администрация района во «ВКонтакте».

Федотов родился 26 апреля 1999 года. Чиновники не пишут, в каком он был звании, где служил и как именно погиб.

Кроме того, ранее стало известно о смерти Александра Рехтина, служившего в Новосибирске, и жителя Усть-Таркского района области Ивана Начинова. «Атас.инфо» утверждал, что последний работал в ЧВК «Вагнер».

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 59−60.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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