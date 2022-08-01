Удостоверение новосибирской вакцины от ковида исчезло из госреестра

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Информация о выдаче регистрационного удостоверения новосибирской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» пропала из государственного реестра лекарственных препаратов. Ее разработчики из научного центра «Вектор» утверждают, что это технический вопрос и она вскоре вернется в список.

Пропажа информации о выдаче регистрационного удостоверения вакцине против коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора из госреестра временна и связана с техническими работами по унификации срока годности вакцины, производимой на разных площадках, сообщили «Интерфаксу» в «Векторе».

«Так называемое „исчезновение“ с сайта ГРЛС [государственный реестр лекарственных препаратов] связано с техническими работами по внесению изменений в регистрационное досье на вакцину „ЭпиВакКорона“, — заявили „Интерфаксу“ в „Векторе“. — Изменения были утверждены Минздравом России 25 июля 2022 года и касались унификации срока годности вакцины, производимой на различных площадках».

После актуализации данных удостоверение «ЭпиВакКороны» вновь будет отображаться на сайте ГРЛС, утверждают в «Векторе». Минздраве Р Ф также подтвердил «технический» характер причины отсутствия препарата в госреестре.

В России есть три основных вакцины: «Спутник», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При этом «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор» и зарегистрированная в октябре 2020 года, вызвала серьезные вопросы у экспертов. Доктор биологических наук Константин Чумаков назвал ее «недоразумением». Главврач новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич говорил, что после этой прививки заболевают так же тяжело, как без нее. Затем управление Роспотребнадзора заявляло, что комментарий доктора из Новосибирска «не отражают действительности».

По данным «Вектора» на ноябрь 2021 года, было произведено около 12,5 млн доз «ЭпиВакКороны». В гражданский оборот введено более 9,2 млн. Несмотря на сомнения в эффективности первой вакцины «Вектора», в августе 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вторую — «Эпиваккорона-Н» (под брендом Aurora-CoV).

В патенте на «ЭпиВакКорону» в качестве соавтора указана глава Роспотребнадзора Анна Попова. По специальности она не биолог, а врач-гигиенист. С 1994 года ее карьера была сугубо административной и строилась в санитарно-эпидемиологической службе, писала «Новая газета». Кандидатскую и докторскую Попова защищала по экологии. Разработка «ЭпиВакКороны» оценивалась в 3,5 млрд рублей.

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