Кто ответит за провал «ЭпиВакКороны»

Алексей Мазур

Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» производства новосибирского центра «Вектор» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%.

РБК опубликовало исследование эффективности российских вакцин от заражения и тяжелого течения COVID-19. Его проводили ученые и медики из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института имени Березина (МИБС) с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022-го, что соответствует периоду распространения в России штаммов «дельта» и «омикрон». В результате в анализ авторы включили 23,9 тыс. человек. Авторы указывают, что это первое независимое изучение эффективности вакцин против поражения легких, вызванного коронавирусом, на фоне распространения «дельты» и «омикрона».



Эффективность двудозной вакцины «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%. Аналогичный показатель для трех доз «Спутника V» (вакцинация двумя дозами плюс ревакцинация однодозным «Спутником Лайт») составляет 71%, для вакцины «КовиВак» — 46%.

«Мы можем сказать, что для „ЭпиВакКороны“ показатель эффективности статистически незначим, то есть он неотличим от полного отсутствия эффективности [от какого-либо поражения легких]», — пояснил авторов исследования, директор Института междисциплинарных медисследований Европейского университета Антон Барчук.



Об отсутствии эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» заговорили практически с момента начала ее испытаний. Добровольцы, на которых тестировалась вакцина, созданная центром «Вектор», не обнаружили у себя нейтрализующих коронавирус антител, а собранная ими самостоятельно статистика говорила о крайне низкой эффективности этой вакцина, либо об ее полном отсутствии. Об этом же свидетельствовал и анализ данных из новосибирских ковидариев, который провела Тайга.инфо в июле 2021 года.

Однако полная статистика — сколько пациентов, привитых той или иной вакциной, оказались в ковидариях с тяжелым течением болезни — никогда не публиковалась в России. Хотя ее было бы более чем достаточно для оценки реальной эффективности вакцин (зная, сколько всего было привито).



Скорее всего, подобная скрытность объяснялось межведомственной солидарностью, в жертву которой была принесена безопасность граждан, которые прививались вакцинами без знания об их реальной эффективности. Особенно удручает тот факт, что «ЭпиВакКорону» рекомендовали пожилым и ослабленным людям (что, вероятно, привело даже к «отрицательной эффективности» данной вакцины).



Всего было произведено около 12,5 млн доз «ЭпиВакКороны». В гражданский оборот введено 9,2 млн доз.

Среди соавторов патента на «ЭпиВакКорону» оказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Роспотребнадзор — именно та организация, которая должна осуществлять контроль над использованием вакцин. Только сама разработка «ЭпиВакКороны» оценивалась в 3,5 млрд рублей, средства тратились и на закупку вакцины, свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Сначала, летом 2021-го, «ЭпиВакКорона» исчезла из прививочных пунктов Москвы. В январе 2022-го стало известно, что Минздрав России «временно приостановил закупки» по предлогом ее «существенных запасов». И вот в мае 2022 стало известно об окончании её производства.

«В России приостановили производство вакцин от COVID-19 „ЭпиВакКорона“ и „КовиВак“ из-за отсутствия заявок от субъектов РФ. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на сессии конгресса Оргздрав-2022», — писал РБК

Возникает вопрос: будет ли какое-либо официальное расследование о том, каким образом вакцина с неподтвержденной эффективностью могла получить регистрацию и госзаказ на миллионы доз? И кто ответит в том случае, если она действительно оказалась неэффективной — как за потраченные деньги, так и за нанесенный урон здоровью граждан, привитых этой вакциной?



Ответ, видимо, звучит так — никто.

А 15 июля 2022 стало известно, что указом президента орденом Пирогова награжден глава центра «Вектор» Ринат Максютов. В 2021 году, как следует из его декларации, Ринат Максютов заработал 19,5 млн рублей.