Обвиняемого во взятке бывшего зампрокурора Новосибирской области отпустили из СИЗО

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Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина отпустили из СИЗО. Его и других высокопоставленных сотрудников ведомства подозревают в получении взяток на миллионы рублей.

Новосибирский областной суд отпустил Турбина из СИЗО под домашний арест, передает ТАСС.

Андрея Турбина подозревается в получении взяток (ст. 290 УК) вместе с его бывшим начальником, экс-прокурором области Владимиром Фалилеевым и его бывшим первым замом Любовью Кузьменок. Их уволили в 2018 году.

Фалилеева и Турбина арестовали в феврале 2022 года. По предварительным данным, их подозревают во взятках на сумму в несколько миллионов рублей. Фалилеев остается в СИЗО.

Любовь Кузьменок была объявлена в международный розыск по делу о взяточничестве. Ее задержали в Москве только в 2022 году. Она утверждает, что сама пришла в Следственный комитет после отдыха в Беларуси.



Кроме того, в ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.