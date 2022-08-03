Перегородившего мусором дорогу ради встречи с губернатором новосибирца «передали медикам»

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Перегородившего мусором дорогу ради встречи с губернатором новосибирца «передали медикам»
03 Авг 2022, 06:33

Жителя Новосибирска Виталия Ботенко арестовали после акции, которой он хотел привлечь внимание губернатора-единоросса Андрея Травникова к проблеме с мусором в регионе, утверждает mash_siberia. Он выставил мешки на дорогу, но потом сам же их и убрал. Полиция опровергла арест и заявила, что его «передали медицинским работникам».

Виталий Ботенко перекрыл дорогу на улице Дуси Ковальчук мешками с мусором 2 августа. Он потребовал пригласить к нему губернатора Травникова. Акция связана с тем, что житель вынужден сам убирать незаконную свалку мусора около дома. В итоге он сам и убрал мешки с дороги.

«Я хочу привлечь город Новосибирск к мусорной проблеме, — говорил Ботенко. — Все проезжают мимо этого мусора. Я здесь в какой раз торчу, убираю, заставляю других убирать. Мне сигналили, говорили, что я полный идиот. А я говорю: „Ребята, почему я смотрю на всё это, а вам вообще пофиг?“ Это наш город — Новосибирск. Мы его любим. Говорим, что он самый крутой в Сибири, а мусор не замечаем».

Но в итоге, как утверждает телеграм-канал mash_siberia, Виталия Ботенко отправили на 15 суток в спецприемник «за хулиганство». Но статья КоАП не приводится, не уточняется и какой суд вынес решение. В электронной базе Заельцовского райсуда нет информации о рассмотрении дела против Ботенко.

В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что сотрудники полиции «доставили гражданина в отдел для разбирательства»: «После чего он был передан медицинским работникам».

UPD (10:58): Тайге.инфо в полиции опровергли сообщение об аресте Ботенко. Протокол о «хулиганстве» не составлялся. В связи с этим уточнены заголовок и лид.

В региональном правительстве утверждают, что недовольство новосибирца могла вызвать несанкционированная свалка, «образованная юридическими лицами, уклоняющимися от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а также владельцами точек нелегальной торговли».

Ранее новосибирское заксобрание констатировало провал мусорной реформы в регионе. Депутаты просили Травникова расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» как с региональным оператором обращения с отходами. Требования появились после мусорного коллапса весной 2022 года на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н», связанной с группой «ВИС», пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Но губернатор заявил, что «Экология-Новосибирск» сохранит статус регоператора.

«Экология-Новосибирск» подконтрольна группе «ВИС». Корпорация, зарегистрированная в Ленинградской области, за короткое время стала одним из крупнейших господрядчиков в России. Особенность в том, что большинство ее договоров по освоению бюджета представляют собой концессионные соглашения или другие схемы государственно-частного партнерства, не предусматривающие розыгрыша контрактов через госзакупки, писала Тайга.инфо. Редакция выяснила, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

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