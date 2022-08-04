Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 153

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Huawei закрыла свой онлайн-магазин в РФ, а власти запускают валютные магазины не для простых жителей.

13:15 Преподаватель пензенского государственного «Училища олимпийского резерва» Ирину Ген признали виновной по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение недостоверных сведений о действиях ВС РФ за пределами РФ по мотивам политической ненависти). Решение вынесла судья Ленинского райсуда Пензы Людмила Журавлева.

Суд считает, что Ген «с целью формирования у учащихся негативного отношения к президенту РФ, Вооруженным силам РФ и стойкой неприязни, политической ненависти и вражды к действиям последних» во время урока «распространила под видом достоверных сообщений, заведомо ложную информацию, полученную ею из неустановленных следствием иностранных СМИ и иных источников». «Недостоверная информация» касалась сбитого малазийского Boeing 777, действий Кремля на Донбассе с 2014 года и нынешней «спецоперации», в том числе Мариуполя.

Учительницу приговорили к 5 годам колонии условно.

12:45 В российских аптеках закончился урологический препарат дриптан. Он необходим детям с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря. Американский производитель препарата Abbott сообщил «Ъ», что перебои связаны с «обновлением производственных процессов».

Компания проинформировала о приостановке ввоза дриптана до второго квартала 2023 года, уточнили в Росздравнадзоре.

Дриптан — это единственный препарат, разрешенный по инструкции для пациентов младше 14 лет. Без лечения могут остаться десятки и сотни тысяч детей.



12:10 Представители миллиардера Аркадия Ротенберга опровергли заявление вице- премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что связанные с ним структуры будут ремонтировать Антоновский мост в Херсонской области Украины, которая находится под контролем ВС РФ.

«Нашли людей, которые разбираются, нашли базу и прислали лучшую мостостроительную компанию в стране, которая строит наибольшее количество таких объектов и построила Крымский мост», — утверждал Хуснуллин, комментируя ремонт моста.

Но Крымский мост возводила компания «Стройгазмонтаж», которая на тот момент принадлежала Аркадию Ротенбергу. «Ни „СГМ-Мост“, ни другие структуры Аркадия Ротенберга не планируют участвовать и не получали приглашения участвовать в этом проекте», — сказал РБК представитель Ротенберга.

Аркадий Ротенберг считается близким другом Владимира Путина.

11:55 Правительство РФ выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд рублей. Об этом сообщил «Ъ».



Средства пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций.

VK подтвердила, что компания направила «запрос на предоставление льготного кредитования на реструктуризацию образовавшейся задолженности». В «Яндексе» сказали, что взяли целевой кредит в коммерческом банке, средства которого направлены на выплаты по еврооблигациям, а «субсидирование кредитных ставок происходит в рамках соглашения между банками и правительством». При этом в Минцифры Р Ф уточнили, что правительство поддержало инициативу министерства «и предоставило крупным российским интернет-компаниям („Яндекс“, VK и Ozon) льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд рублей в связи с прекращением торгов их ценными бумагами».

Холдинг VK (mail.ru и «ВКонтакте») возглавляет сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир.

11:16 Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Он сообщил газете South China Morning Post, что призывает Китай повлиять на действия Кремля в Украине.

10:25 Места в очередях в магазины H&M, открывшихся для распродажи перед уходом из России, начали продавать на «Авито». Цена услуги в Москве — 500 рублей.

«Продам место в начале очереди в H&M в „Авиапарке“. Экономия нескольких часов

Быстрый вход в магазин», — говорится в объявлении.

Магазины сети открылись снова временно открылись 2 августа. После распродажи ритейлер окончательно покинет РФ.

10:10 Нефтегазовые доходы бюджета России рухнули в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021-го, следует из статистики Минфина РФ (770,5 млрд против 994 млрд рублей). При этом показатель июля выше июня 2022-го.

Рекордные доходы от поставок сырья бюджет РФ получил в феврале-апреле.

Главное на утро 4 августа

• В Москве и Санкт-Петербурге решили открыть магазин беспошлинной торговли, которые будут недоступны для простых граждан. Купить товары смогут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций и члены их семей. Такое постановление опубликовало федеральное правительство.

Ценники будут в рублях, долларах и евро, купить товары можно будет только в розницу при предъявлении документов, подтверждающих положение. Владельцем сети должна стать российская компания, которую учредит МИД и еще одна сторона, выбранная по итогам открытого конкурса. Ассортимент будет представлен алкоголем, табачными и кондитерскими изделиями, ювелирными украшениями, косметикой, парфюмерией, смартфонами и часами.

«Парламентская газета» сравнила магазины с сетью «Берёзка» в СССР. Там дипломатам и военным продавали продукты, одежду и технику за иностранную валюту.



• Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall. Оформленные ранее заказы обещают доставить.

• Банк «Зенит» сообщил РИА Новости, что с 5 августа остановит платежи физлиц в долларах и евро из-за рисков неисполнения. Валютные платежи будут только в юанях.

• Арестованной художнице Саше Скочиленко необходимо срочное обследование сердца, сообщила ее группа поддержки. У девушки врожденный порок сердца, который снова дал о себе знать в СИЗО.

Состояние активистки постоянно ухудшается, но в СИЗО игнорируют ее жалобы, рассказали друзья художницы.

Скочиленко обвинили по ч. 2 ст. 207.3 УК и на время следствия отправили в СИЗО. Ее обвиняют в том, что она заменила ценники в магазине на записки о происходящем в Украине. Максимальное наказание — 10 лет колонии.



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**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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