Депутат горсовета Новосибирска потребовал лишить финансирования таджикскую диаспору

© t.me/r_antonov. Ростислав Антонов

Независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов выступил против финансирования диаспоры Таджикистана. Он захотел лишить ее грантов и субсидий, связав ее деятельность с убийством 17-летней девушки в Нижней Ельцовке и потребовав извинений.

Антонов прокомментировал жестокое убийство 17-летней девушки в Нижней Ельцовке. В нем подозревают 27-летнего Хушнуда Хамроева, который мог нанести ей не менее 15 ножевых ранений. Депутат назвал его «существом», которое «было отловлено на Хилокском рынке».

«Хочу публично обратиться к главе таджикской диаспоры Новосибирска Минходжидину Каримову, все эти дни усиленно делающему вид, что эта история его не касается. Не хотите ли вы принести семье убитой хотя бы публичные извинения (про помощь уже молчу) за своего земляка и провести профилактическую работу среди земляков, объяснив тем, кто ещё не знает правила общежития в цивилизованном обществе», — написал Антонов в своем телеграм-канале.

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«А то деньги от Новосибирска все берут с лёгкостью, а вот нести ответственность как-то не получается. Считаю, что после данного инцидента финансирование деятельности диаспоры в виде грантов и субсидий из бюджета должно быть полностью приостановлено», — добавил депутат горсовета.

Антонов хочет поднять вопрос на консультативном совете по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии.

«Если же говорить о системном решении вопроса, то оно лежит в одном — Россия должна перестать быть проходным двором для мигрантов Средней Азии. Право нахождения на территории нашей страны нужно заслужить. Необходим жесткий контроль и нулевая толерантность за любые нарушения закона. И никаких, столь полюбившимся нашим чиновникам, амнистий нарушителям закона и преступникам», — утверждает депутат, которого недавно назначили «советником главы ДНР».

Ростислав Антонов родился в 1977 году. Окончил факультет истории международных отношений Томского государственного университета. Впервые прошел в горсовет Новосибирска в сентябре 2020 года по округу № 6 в Железнодорожном районе. Он входил в независимую коалицию «Новосибирск 2020», но в итоге баллотировался не под ее эгидой, опередив представителя КПРФ без соперника из «Единой России» (это могло свидетельствовать о предварительных договоренностях между некоторыми сторонами процесса).

Антонов входит в комиссии по градостроительству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления их полномочий. Остается независимым депутатом, хотя в 2021 году вступил во фракцию ЛДПР, но уже через месяц ушел из нее, что привело к ее распаду. Антонов, в частности, призывал провести специальное заседание комиссии по профилактике экстремизма из-за детей мигрантов, чтобы заняться «противодействием образованию этнических анклавов».

