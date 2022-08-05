Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 154

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:57 Обыски прошли в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН). В учреждение не комментируют следственные действия.

Ранее его сотрудники потребовали прекратить уголовное преследование доктора наук Анатолия Маслова, которого увезли в московское СИЗО «Лефортово» по обвинению в «госизмене».

Все подробности читайте здесь.



17:21 СК РФ по Новосибирской области отчитался о завершении расследования дела в отношении 32-летней женщина по ч. 1 ст. 207.3 УК (распространение «заведомо ложной информации» об использовании ВС РФ за пределами РФ). Ее преследуют за пост в неназванной соцсети от 4 марта про «спецоперацию», который она отправила со своего мобильного телефона.

При этом статья о «заведомо ложной информации» вступила в силу только вечером 4 марта после того, как Путин подписал принятый Госдумой и Совфедом закон.

Более того, закон, подписанный Путиным, был опубликован на сайте Кремля в 21:55 по московскому времени. Таким образом, в Новосибирске было уже 01:55 утра 5 марта.

17:07 В Санкт-Петербурге на депутата муниципального образования Смольнинский Дмитрия Балтрукова составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) из-за поста во «ВКонтакте» о подаче заявки на митинг «За мир». Уведомление было направлено 24 февраля, рассказал в соцсетях Балтруков.

При этом статья о «дискредитации» вступила в силу только 4 марта.

Старый пост об анонсе митинга нашел сотрудник центра «Э» 15 мая.



16:40 Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой, которая бросила заплесневелый ботинок в мэра Дмитрия Цуканова, выделили «комфортабельную двухкомнатную квартиру», пишут РИА Новости.

При этом на нее составили протокол за «нарушение общественного порядка». «Дело должен был рассматривать мировой судья, но он перенаправил его в городской суд», — рассказала женщина.

Аникеева уточнила агентству, что процесс переселения ее семьи тянется с 2019 года. Жильцам 48-квартирного аварийного дома на улице Красноармейской обещали новое благоустроенное жилье до конца 2020 года: «В 2021 году обещание администрация начала выполнять. Но из 48 семей только три согласились переехать в представленное жилье, 43 взяли выкупную стоимость».

15:18 В Беларуси признали «экстремистскими» стикеры в телеграме.

Решение принял Центральный райсуд Минска. Оно касается стикеров «Luka» и «Sasha 3%», сообщил Sputnik. by

14:35 Следственный комитет РФ объявил о формировании собственного управления в Донецке на территории признанной Кремлём ДНР.

14:00 Национальная система платежных карт (НСПК) сократила маркетинговый бюджет для российских банков на совместное продвижение карт «Мир». Об этом сообщило РБК, ссылаясь на источники.

НСПК отказался платить банкам после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard. Представители НСПК «открыто сказали, что им это теперь не нужно, так как на рынке нет конкуренции», утверждает один из исчтоников. Теперь расходы на продвижение будут нести сами банки.



13:00 В одном из парков Новосибирска. Фото прислал читатель.





12:49 Боевая машина пехоты с нарисованной буквой «V» врезалась в частный дом в поселке Уразово Белгородской области, передает местный паблик «Белгород — это интересно». «По неподтверждённым данным, там могут быть пострадавшие», — сказано в сообщении.

Здание разрушено. При этом, по данным Baza, в доме находилась только одна женщина, которая «отделалась испугом».





12:20 В Новосибирске образовался дефицит препаратов, необходимых людям при болезни Паркинсона, заявил депутат горсовета Антон Бурмистров. С проблемой столкнулись еще в марте, но тогда глава регионального управления Росздравнадзора угрожала мерами «за распространение недостоверной информации», рассказали в обкоме КПРФ. Теперь она сама под домашним арестом.

Все подробности читайте здесь.

11:47 Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла более чем на 20% — до 126 тыс. га, передает Авиалесохрана.

Крупнейшие пожары охватили Якутию, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданскую область.

11:30 Количество россиян, имеющих микрозаймы, выросло к концу первой половины 2022 года на 2,2 млн человек по сравнению с началом года. Всего активные кредиты до зарплаты и на более длительный срок имели 16,4 млн россиян, передает РБК со ссылкой на СРО «МиР».

При этом объем задолженности за апрель-июнь снизился на 2,2%, до 247,3 млрд рублей.

10:05 Команда Алексея Навального сделала расследование о жизни и активах бывшей жены Владимира Путина Людмилы. Оказалось, что Людмила Путина, которая после формального развода вышла замуж за Артура Очеретного, через связанную структуру может получать сотни миллионов рублей в год от мэрии Москвы, Газпромбанка и других структур.

Авторы расследования выяснили, что Людмила Путина в нулевые годы курировала созданный специально для нее «Центр развития русского языка». Московская мэрия и управление делами президента передали ему в собственность «дом Волконского» — особняк 1774 года постройки на улице Воздвиженка рядом с Кремлем и участок земли. Он был лишен охранного статуса, после чего его надстроили.

В 2009 году «Центр развития русского языка» переименовали в «Центр развития межличностных коммуникаций», которым сейчас руководит новый муж Людмилы Путиной Артур Очеретный. Его фамилию она взяла в 2015 году.



Артур Очеретный сдает исторический особняк в центре столице в аренду фирме «Меридиан», принадлежащей бывшей жене Путина. А та сдает его в субаренду ВТБ, Сбербанку и другим структурам. По подсчетам команды Навального, Людмила Очеретная зарабатывает только на этом более 250 млн рублей в год.



Кроме того, «Центр развития межличностных коммуникаций» получает также прямое финансирование от мэрии Москвы, «Газпромбанка» и «Северстали», утверждают соратники Навального со ссылкой на банковские проводки. Это еще порядка 415 млн рублей в год, которые компания Артура Очеретного дает в заем «Меридиану».



За последние годы Артур Очеретный купил несколько объектов недвижимости в Европе: вилла в Биаррице, квартира в Давосе и две квартиры в Малаге. Общую стоимость заграничной недвижимости оценили почти в 600 млн рублей.



Более того, бывшая первая леди РФ сейчас имеет долю в микрофинансовой организации «Кармани» и фирме «Запросто!», которая сдает в аренду смартфоны.



Также авторы нашли аккаунт в «Живом журнале», который, как они считают, Людмила Путина тайно вела. Последняя запись в нем сделана в 2008 году. Там она жаловалась на депрессию и цитировала всякие психологические тесты. Она любила спать до обеда, ходить в театры и ресторан «Недальний восток», жаловалась на депрессию и плохое самочувствие после алкоголя. Один раз она даже упоминала, что «ездила на работу».



Главное на утро 5 августа



• Химкинский городской суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков.



Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, что его администрация «продолжит безустанно работать и использовать все возможные способы» для освобождения Грайнер и другого осужденного в РФ американца Пола Уилана. Грайнер была задержана в России незаконно, считает Байден.

• Минцифры Р Ф предложило ввести авторизацию на портале госуслуг по биометрическим данным и сделать это первым фактором аутентификации, передает «Интерфакс». При этом действующие способы входа сохранятся.

«Самый главный риск — банальная кража данных. Зачем в госуслугах использовать биометрию, не очень понятно, — прокомментировал предложение юрист „Роскомсвободы“ Никита Истомин. — Да, это удобство, но удобство в обмен на пониженный уровень безопасности. Лишний раз „светить“ свою биометрию опасно, ведь этот тот вид данных, который нельзя изменить и который в случае утечки будет скомпрометирован навсегда. Поэтому вопрос реализации идеи здесь встает особенно остро».

• YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина), поддерживающего действия Кремля в Украине. Видехостинг объяснил решение нарушением правил сообщества.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пришел к Пучкову в комментарии и написал: «Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим». Кому и как он собрался мстить, бывший президент РФ не уточнил.

• Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал шеф-редактора объявленного нежелательным в России расследовательского издания The Insider* Романа Доброхотова* по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

«Следствие ФСБ заявило данное ходатайство в суд в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы, которое было возбуждено еще в сентябре 2021 года. В том же месяце журналиста объявили в розыск». — рассказал адвокат.

Между тем, как судья ушла в совещательную комнату и ее возвращением в зал с готовым постановлением, прошло примерно 18 секунд, добавил он.

• «Газпром» заявил, что санкции Канады, ЕС, Великобритании и «несоответствие ситуации» действующим контрактным обязательствам Siemens делают невозможной поставку двигателя «Северного потока» в РФ.

В компании считают, что канадские власти могут посчитать обходом санкций транспортировку двигателя из Германии в Россию.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.