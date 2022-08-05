Новосибирский майор Росгвардии погиб в «спецоперации»

05 Авг 2022, 11:03

Уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Он служил майором в спецназе Росгвардии.

Майор Виктор Слушкин погиб при «спецоперации» на территории Украины, сообщили в администарции Березовского сельсовета Новосибирского района. Он служил командиром группы специального назначения Центрального Оршанско-Хинганского округа войск национальной гвардии РФ.

Был награжден медалями «За службу на Северном Кавказе» и «Участнику контртеррористической операции на Кавказе». Посмертно представлен к медали «За отвагу».

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 60−61.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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