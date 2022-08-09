Новосибирский минпромторг прокомментировал пропажу препаратов «Леводопа» и «Дриптан»

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Новосибирский минпромторг прокомментировал пропажу препаратов «Леводопа» и «Дриптан»
09 Авг 2022, 11:59

В новосибирском минпромторге заявили, что препарат «Дриптан», на дефицит которого жаловались родители детей со Spina Bifida, еще остался в регионе. Лекарство «Леоводопа», перебои с которым отмечали пациенты с болезнью Паркинсона, обещают поставить до 14 августа.

Минпромоторг совместно с Росздравнадзором Новосибирской области провели «оперативный мониторинг» по наличию лекарств «Леводопа» (для пациентов с болезнью Паркинсона) и «Дриптан» (для лечения детей с травмами позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря), сообщает Infopro54.ru.

«По итогам мониторинга установлено, что лекарственный препарат „Дриптан“ имеется в наличии у АО „НПК Катрен“. Для покупки лекарства рекомендуем оставлять заявки на приобретение по отложенному спросу в аптеках», — заявили в областном минпромторге.

Поставки леводопы ожидаются до 14 августа, при этом на складе ГКУ НСО «Новосибоблфарм» имеются запасы для обеспечения льготных рецептов, уточнили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что отечественным производителям леводопы направили о ситуации с выпуском лекарства и поставках его в регион.

В России возник дефицит жизненно важных препаратов с леводопой, в которых ежедневно нуждаются 70% из почти 300 тыс. пациентов с болезнью Паркинсона.

Депутат горсовета Антон Бурмистров уточнял, что в регионе с перебоями лекарств для пациентов с болезнью Паркинсона столкнулись еще в марте. Но тогда глава регионального управления Росздравнадзора угрожала мерами «за распространение недостоверной информации» — теперь она сама под домашним арестом.

Урологический препарат «Дриптан» американского производства единственный разрешен пациентам младше 14 лет с диагнозом Spina Bifida и нарушениями работы мочевого пузыря. Родители пересылают таблетки друг другу по почте, потому что пропуск грозит проблемами с почками, а в худшем случае полным их отказом. Без лекарства могут остаться тысячи детей, но Минздрав не вносит его в реестр жизненно важным, писала Тайга.инфо.


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