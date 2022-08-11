Пчелы снова гибнут в Алтайском крае

© pixabay.com
Пчелы снова гибнут в Алтайском крае
11 Авг 2022, 08:26

На Алтае снова произошел мор пчел. Из-за этого завели семь административных дел о нарушении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Ранее край уже сталкивался с гибелью насекомых. Ту же проблему наблюдали и в других регионах Сибири.

Массовая гибель пчел произошла в 14 районах Алтайского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора 11 августа.

«К нам поступило 26 обращений о массовой гибели насекомых вследствие применения пестицидов и агрохимикатов на земельных участках сельхозназначения. По результатам проверочных мероприятий установлены факты применения пестицидов с нарушением регламента, — рассказали в Россельхознадзоре. — Кроме того, установлены факты обработки препаратами, имеющими высокий класс опасности для пчел вне разрешенного времени суток и превышение дозировки применяемых препаратов».

В ведомстве уточнили, что мор насекомых произошел в Алейском, Тальменском, Бийском, Усть-Калманском, Заринском, Косхинском, Змеиногорском, Волчихинском, Калманском, Первомайском, Локтевском, Каменском, Петропавловском и Топчихинском районах.

Лабораторные исследования показали остаточное количество пестицидов в подморе пчел и зеленной массе растений.

На сельхозтоваропроизводителей Усть Калманского и Петропавловского районов составили семь административных протоколов по ст. 8.3 КоАП (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).

«В работе еще есть материалы для возбуждения административных дел. Выдано четыре предписания об устранении выявленных нарушений», — добавили в ведомстве.

Россельхознадзор пообещал «усиленный контроль» за работой фермеров, допустивших гибель пчел.

Также известно о массовой гибели пчел в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях.


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